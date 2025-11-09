Bakan Uraloğlu 23 yılda 65 yat limanı! Denizcilikte altın çağ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gazipaşa Yat Limanı'nın açılışını gerçekleştirdi. Bakan Uraloğlu,

Türkiye'nin, etrafını saran Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'le her şeyden önce bir deniz ülkesi olduğunu vurgulayarak "Denizcilik sadece bir uğraş değil; kültürdür, güçtür. Bu nedenle, denizlerin bizlere sunduğu imkanları en iyi şekilde değerlendirmek, ekonomiye, turizme, istihdama kazandırmak Bakanlığımızın öncelikli hedeflerinden biridir." ifadelerini kullandı.

"ALİAĞA LİMANIMIZ, İLK KEZ İLK 100 LİMAN LİSTESİNDE YER ALDI"

Bir denizcinin oğlu olarak denizciliği çok iyi tanıyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla, son 23 yılda büyük mesafeler kat eden denizcilik sektörünün gelişiminden bahseden Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Özellikle bu yıl içerisinde denizcilik sektörümüz açısından çok büyük iki önemli başarıya imza attık. İlk olarak uzun yıllardır dünyanın en fazla konteyner elleçleyen ilk 100 limanı arasında olan Ambarlı, Kocaeli, Tekirdağ ve Mersin Limanlarımızın yanına bu yıl ilk kez listeye giren Aliağa Limanımızı da ekledik. Aliağa limanımız 91. sıradan ilk kez ilk 100 liman listesinde yer aldı. Dünyanın en fazla konteyner elleçleyen 100 limanı arasında 5 limana sahip olmamız da Ülkemizin deniz lojistiğindeki gücünü küresel arenada tescil etti. Ve bu başarımızı bir de Türk denizciliği açısından ülkemize adeta sınıf atlatan tarihi bir başarıyla daha taçlandırdık. 2002 yılında 8,9 milyon dedveyt ton ile 17. Sırada yer alan filomuz, 2025 yılının ilk yarısında 2 bin 203 gemiyle 53,1 milyon dedveyt ton kapasiteye ulaşarak dünya deniz ticaretinde ilk 10'a yerleşti. Bu, 2002'ye göre yaklaşık 6 kat büyüme anlamına geliyor! Türkiye, artık lider denizci ülkeler arasında sancağını çok daha güçlü bir şekilde dalgalandırıyor. Şimdi hedefimiz, bu başarıyı daha da ileriye taşımak!"

"85 FAAL TERSANEYLE GEMİ SİPARİŞİNDE DÜNYADA 9'UNCU, TONAJDA 11'İNCİ SIRADAYIZ"

Yine gemi inşa sanayisinin de 94 binden fazla kişiye istihdam sağlayarak küresel ölçekte güçlü bir konumda olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, "85 faal tersaneyle gemi siparişinde dünyada 9'uncu, tonajda 11'inci sıradayız. 2024'te yaklaşık 2 milyar dolarlık gemi ve yat ihracatı gerçekleştirdik. 23 gemi geri dönüşüm tesisiyle de dünyada 4'üncü, Avrupa'da lider konumdayız." dedi.

TÜRKİYE, YAT VE KRUVAZİYER TURİZMİ AÇISINDAN KÜRESEL BİR HAZİNE

Denizlerin sunduğu imkanları en iyi şekilde değerlendirmek için çalıştıklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin coğrafi konumu, etrafını saran denizleri, iklimi, kültürel, tarihi ve doğa harikası zenginlikleri yat ve kruvaziyer turizmi açısından da küresel bir hazine olduğunu vurguladı.

Bakan Uraloğlu, "Her gün maviyle yeşilin kucaklaştığı farklı bir koya demir atabilen, doğayla iç içe bir deneyim sunan; binlerce yıllık antik kentleri, Likyalılardan Osmanlı'ya uzanan medeniyet izlerini, Karadeniz'in yemyeşil kıyılarından Ege'nin eşsiz mutfağına, Marmara'nın boğaz manzaralarından Akdeniz'in turkuaz sularına dek uzanan; eşsiz bir coğrafya, kültürel zenginlik ve doğal güzellik mozaiği sunan eşsiz bir ülkeyiz." diye konuştu.

"8 BİN 500 OLAN BAĞLAMA KAPASİTEMİZİ YAKLAŞIK 26 BİNE YÜKSELTEREK 3 KATINDAN FAZLA ARTTIRDIK"

Türkiye'nin hem yat hem de kruvaziyer turizmi açısından çok büyük fırsatlara sahip olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

"Gururla belirtmek istiyorum ki son 23 yılda inşa ettiğimiz yeni yat limanlarıyla, sürekli artan bağlama kapasitesiyle ülkemizi yat turizminin yeni cazibe merkezi haline getirdik. 2002'de 41 olan yat limanı sayımızı 23 sene içerisinde Yalova'dan Seferihisar'a, Çeşme'den Didim'e, Mersin'den Kaş'a, Gökova'dan Alanya'ya ve en son yine Antalya Demre'de ve şimdi de Gazipaşa'da inşa ettiğimiz yat limanlarını hizmete alarak 65'e çıkardık. 8 bin 500 olan bağlama kapasitemizi de yaklaşık 26 bine yükselterek 3 katından fazla arttırdık. Yani daha büyük yat limanları yaptık."

"MERSİN AYDINCIK YAT LİMANI'NIN ALTYAPI İNŞAATINI BU YIL BİTMEDEN TAMAMLAMAYI VE ÜST YAPI TESİSLERİ İHALESİNE ÇIKMAYI HEDEFLİYORUZ"

Yapımı devam eden Datça Yat Limanı, Tekirdağ Yat Limanı, İstanbul'da Haliç Yat Limanı ve Kompleksi ve Mersin Aydıncık Yat Limanları ile bu vizyonu daha da büyüteceklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, "İnşallah, Akdeniz kıyılarımızın doğusundaki deniz turizmi etkinliğini artıracak projelerimizden biri olan Mersin Aydıncık Yat Limanı'nın altyapı inşaatını bu yıl bitmeden tamamlamayı ve üst yapı tesisleri ihalesine çıkmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin kruvaziyer turizminde de dünyada önde gelen ülkelerden olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, "Kuşadası, İstanbul, Bodrum limanlarımız dünyanın dört bir yanından misafir ağırlıyor. 2025'in ilk 10 ayında limanlarımıza uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %14,9 artışla 1.278 oldu. Kruvaziyerle gelen yolcu sayısı ise 2 milyon 21 bini aştı." dedi.

"BU YIL KRUVAZİYERLERLE GELEN YOLCU SAYISI, GAZİPAŞA'NIN 37 KATI NÜFUSA ULAŞIYOR"

Standart bir şehirlerarası otobüsün 50 yolcu taşımasından örnek veren Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu yıl limanlarımıza gelen kruvaziyer yolcuları, tam 40 bin 420 otobüs dolusu insana denk geliyor. Ya da Gazipaşa'nın nüfusunun yaklaşık 55 bin kişi olduğunu düşündüğümüzde; bu yıl kruvaziyerlerle gelen yolcu sayısı, Gazipaşa'nın 37 katı nüfusa ulaşıyor. Biz zaten bu yıl 2 milyon yolcu sınırını rahatlıkla aşacağımızı öngörüyorduk. Ama bu başarıyı 10. Ayda yakaladık. Bugüne kadar 2 milyon yolcu sayısını sadece 2011 ve 2013 yıllarında geçmiş ve 2013 yılında 2 milyon 259 bin yolcuyla cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmıştık. Ama artış oranlarımız gösteriyor ki inşallah bu yıl bu sayıyı geçerek yeni bir rekor kıracağız."

"GAZİPAŞA YAT LİMANI, 208 YAT BAĞLAMA KAPASİTESİYLE TURİZM, TİCARET VE SOSYAL YAŞAMIN MERKEZİ OLACAK BİR YAŞAM ALANIDIR"

Uraloğlu, Gazipaşa'nın, antik kentleri, Güney Kalesi ve Yalan Dünya Mağarası gibi kültürel ve doğa harikası eşsiz güzellikleriyle, yerli ve yabancı misafirlerimiz için unutulmaz bir deneyim sunarken, Gazipaşa Yat Limanı ile de kenti uluslararası yat turizminin merkezi yapma yolunda önemli bir adım daha attıklarını söyledi.

Uraloğlu, "Gazipaşa Yat Limanı, 208 yat bağlama kapasitesiyle yalnızca bir marina değil, aynı zamanda turizm, ticaret ve sosyal yaşamın merkezi olacak bir yaşam alanıdır. Akdeniz'imizin incisi Gazipaşa'mızı uluslararası yat turizminin stratejik bir üssü haline getirme yolunda attığımız bu güçlü adım, bölgemizin ekonomik kalkınmasına, istihdamına ve küresel rekabet gücüne kalıcı katkı sağlayacaktır." dedi.

Bakan Uraloğlu, proje kapsamında, 600 metre ana mendirek, 193 metre tali mendirek, 676 metre rıhtım, 320 metre yüzer iskele, 3.863 metrekare üstyapı, mekanik-elektrik altyapılar, drenaj, arıtma, peyzaj ve yangın hatlarıyla Gazipaşa'ya yaraşır modern, güvenli ve sürdürülebilir bir yat limanı inşa ettiklerini kaydetti. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu limanımız, yat turizmini 12 aya yayarak bölgeye kış aylarında da canlılık getirecek; bakım, konaklama ve kışlama hizmetleriyle yat sahiplerine eşsiz bir deneyim sunacak; yat kulübü etkinlikleri, restoranlar, sosyal alanlar ve fuarlarla günübirlik ziyaretçileri, turistleri ve tekne meraklılarını Gazipaşa'ya çekecek; doğrudan ve dolaylı istihdamla bölge halkına yeni iş imkanları sağlayacaktır. Ayrıca, yabancı bayraklı teknelerin uzun süreli konaklamalarıyla da ülke ekonomimize doğrudan döviz girdisi sağlanacak."