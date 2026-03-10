Tel Aviv vuruldu!

Hizbullah, siyonist rejimin Lübnan’ın güneyine yönelik ilerleme girişimlerine karşı geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirdi.

Lübnan'daki Hizbullah ile siyonist rejim arasında süren çatışmalar yeni bir tırmanma aşamasına girdi. Hizbullah, siyonist ordunun Lübnan'ın güneyindeki Hiyam kenti çevresinde ilerleme girişiminde bulunduğunu ve bu girişime karşı koyduklarını açıkladı.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, çatışmalar sırasında iki Merkava tankının doğrudan isabetle vurulduğu, tanklardan birinin hedef alınmasının ardından alev aldığı ifade edildi.

Öte yandan Hizbullah, gece boyunca siyonist rejime ait stratejik hedeflere yönelik bir dizi saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Açıklamaya göre işgal ordusunun iletişim birimine bağlı Vadi Ela'daki uydu haberleşme istasyonu nitelikli füzelerle hedef alındı.

Hizbullah ayrıca siyonist rejime ait çeşitli askeri noktaları da hedef aldığını bildirdi. Bu saldırılar arasında Yiftah kışlası, Safed'in doğusundaki insansız hava araçlarını kontrol eden Giv'a üssü ve Merkaba yakınındaki topçu mevzileri yer aldı.

Lübnan'ın güneyindeki Ayterun çevresinde bulunan siyonist askerî toplanma alanlarının da roket ve topçu atışlarıyla vurulduğu aktarıldı.

Hizbullah, Hayfa'nın doğusunda bulunan Tziporit üssünü de ilk kez çok sayıda İHA ile hedef aldı. Ayrıca Safed'in batısında bulunan bir askeri fabrikanın roketlerle vurulduğu belirtildi.

Öte yandan Hizbullah'ın dün akşam Tel Aviv çevresini ağır füzelerle hedef aldığı bildirildi. Filistin'deki gelişmeleri aktaran basın kaynaklarına göre bazı roketler işgal altındaki Kudüs'ün batısındaki Beyt Şemeş ile Tel Aviv'in güneyindeki Lod çevresine düştü.

Haberlere göre siyonist rejimin hava savunma sistemleri füzeleri zamanında tespit edemedi ve sirenler ancak son dakikalarda devreye girdi.