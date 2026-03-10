İşte kuraklığın fotoğrafları! Görüntülerden sonra harekete geçildi!

Eber Gölü’nü besleyen dere ve çayların korunması, su kaynaklarının kirleticilerden arındırılması ve suyun verimli kullanılması konularında farkındalık çalışmalarının sürdürüleceğini ifade eden Ağırbaş, suyun korunmasının ekosistemin sürdürülebilirliği açısından hayati önem taşıdığını vurguladı. Ağırbaş, “1970’li yıllarda Eber Gölü’nde farklı balık türleri bulunuyordu ve buradan kamyonlarca balık tutulduğu ifade ediliyor. Ancak bugün geldiğimiz noktada gölde balık olup olmadığını dahi bilmiyoruz. Amacımız Eber Gölü’nü ve çevresini eski günlerine kavuşturmak. Devletimiz burada, vakfımız burada. Hep birlikte Eber Gölü’nü yaşatacağız” dedi.