İşte kuraklığın fotoğrafları! Görüntülerden sonra harekete geçildi!
Giriş Tarihi:

İşte kuraklığın fotoğrafları! Görüntülerden sonra harekete geçildi!

Eber Gölü'nün son görüntülerinde sonra harekete geçen Sıfır Atık Vakfı, gölün korunmasına yönelik çalışmalarda yeni aşamaya geçiyor.

#1
Foto - İşte kuraklığın fotoğrafları! Görüntülerden sonra harekete geçildi!

Sıfır Atık Vakfı, Türkiye’nin önemli sulak alanlarından biri olan Eber Gölü’nün korunması ve yeniden canlandırılması amacıyla sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. 8 Mart 2026 tarihinde, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, yerel yöneticiler ile Eber Gölü’ne kıyısı olan köylerin sakinlerinin katılımıyla, göl çevresinde gerçekleştirilen inceleme ve değerlendirme programında, gölün mevcut ekolojik durumu yerinde gözlemlenirken çözüm sürecinin daha güçlü bir iş birliği modeliyle ilerletilmesi konusunda ortak bir irade ortaya konuldu.

#2
Foto - İşte kuraklığın fotoğrafları! Görüntülerden sonra harekete geçildi!

CİDDİ BİR RİSKLE KARŞI KARŞIYA Yaklaşık 140 kilometrekarelik alanı kaplayan ve Akarçay Havzası içerisinde yer alan Eber Gölü; 1970’li yıllarda barındırdığı zengin biyolojik çeşitlilik, kuş ve balık türleri ile yalnızca bölgenin değil Türkiye’nin önemli sulak alanlarından biri olma özelliğini taşırken, son yıllarda küresel iklim değişikliği, kuraklık ve artan çevresel baskıların etkisiyle su kaybı, kirlilik ve ekosistem dengesinde yaşanan bozulmalar nedeniyle ciddi bir riskle karşı karşıya bulunuyor.

#3
Foto - İşte kuraklığın fotoğrafları! Görüntülerden sonra harekete geçildi!

EBER GÖLÜ'NÜN KORUNMASI İÇİN KOORDİNASYON EKİBİ OLUŞTURULACAK Eber Gölü’nde 8 Mart’ta gerçekleştirilen inceleme ve değerlendirme ziyaretinde konuşan Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, gölün yaşatılması ve eski günlerine geri dönmesi için yeni bir koordinasyon sürecinin başlatıldığını söyledi. Eber Gölü etrafında 19 köy bulunduğunu belirten Ağırbaş, “Eber Gölü’nün korunması için bir koordinasyon ekibi oluşturuyoruz. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin talimatlarıyla başlatılan bu süreçte uzman isimlerden oluşacak ekip hem gölün korunmasına hem de çevrede yaşayan vatandaşlarımızın hayat kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütecek” dedi.

#4
Foto - İşte kuraklığın fotoğrafları! Görüntülerden sonra harekete geçildi!

Eber Gölü’nü besleyen dere ve çayların korunması, su kaynaklarının kirleticilerden arındırılması ve suyun verimli kullanılması konularında farkındalık çalışmalarının sürdürüleceğini ifade eden Ağırbaş, suyun korunmasının ekosistemin sürdürülebilirliği açısından hayati önem taşıdığını vurguladı. Ağırbaş, “1970’li yıllarda Eber Gölü’nde farklı balık türleri bulunuyordu ve buradan kamyonlarca balık tutulduğu ifade ediliyor. Ancak bugün geldiğimiz noktada gölde balık olup olmadığını dahi bilmiyoruz. Amacımız Eber Gölü’nü ve çevresini eski günlerine kavuşturmak. Devletimiz burada, vakfımız burada. Hep birlikte Eber Gölü’nü yaşatacağız” dedi.

#5
Foto - İşte kuraklığın fotoğrafları! Görüntülerden sonra harekete geçildi!

EBER GÖLÜ İÇİN EYLEM PLANI HAZIRLANACAK Saha programına katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı ise, Bakanlık tarafından risk altındaki göller için yürütülen çalışmalar kapsamında Eber Gölü’nün de kapsamlı bir planlama sürecine dahil edildiğini belirtti. Bu planın yalnızca çevresel iyileştirmeyi değil, aynı zamanda bölgenin sosyal ve ekonomik kalkınmasını da destekleyen bütüncül bir yaklaşımla ele alınması hedefleniyor. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Sayın Ahmet Bağcı, Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı’nın talimatıyla geçen sene risk altındaki göllerle ilgili çalışmaların başlatıldığını belirterek Eber Gölü özelinde atılacak adımları şöyle sıraladı:

#6
Foto - İşte kuraklığın fotoğrafları! Görüntülerden sonra harekete geçildi!

EBER GÖLÜ İÇİN ATILAN ADIMLAR Eber Gölü’nün korunmasına yönelik çalışmalar geçmişte hayata geçirilen çevre yatırımlarıyla da desteklendi. Çevre ve su yönetimi alanında önemli çalışmalara imza atan isimlerden biri olan Eski Orman ve Su İşleri Bakanı ve Sıfır Atık Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Veysel Eroğlu döneminde hayata geçirilen havzadaki atık suların ileri biyolojik arıtma tesislerinde arıtılması, katı atıkların modern tesislerde bertaraf edilmesi ve dere ıslah çalışmalarının yapılması gibi uygulamalar gölün korunması açısından önemli bir altyapı oluşturdu.

#7
Foto - İşte kuraklığın fotoğrafları! Görüntülerden sonra harekete geçildi!

"MÜCADELEMİZİN KARŞILIK BULDUĞUNU GÖRMEKTEN MEMNUNİYET DUYUYORUZ" Bölgede çevre mücadelesi yürüten Eber Gölü Yaşasın Hareketi de başlatılan sürecin Eber Gölü’nün geleceği açısından umut verici bir gelişme olduğunu ifade etti. Eber Gölü Yaşasın Hareketi Başkanı Ekrem Önder Çirtçi, gölde yaşanan kirliliğin özellikle Akarçay üzerinden gelen atıklar nedeniyle ciddi boyutlara ulaştığını belirterek yapılan saha incelemelerinin sorunun boyutunu ortaya koyduğunu söyledi./ kaynak: ensonhaber

