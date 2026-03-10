  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Petrolde son dakika gelişmesi! Fiyatlarda büyük düşüş Lübnan'da katliam durmuyor! Nebatiye'de sivil yerleşimlere bomba yağdı Gece yarısı güzel haber! İsrail'e saldırı başladı Ankara-Tahran hattında füze diplomasisi! Pezeşkiyan’dan "ortak inceleme" teklifi Biri İran'ı diğeri Ukrayna'yı vuruyor! Putin ve Trump'tan kritik görüşme Trump'tan İran savaşı açıklaması Avrupa semalarında savaş tamtamları! ABD'nin nükleer devleri İngiltere'ye indi AK Parti'den dikkat çeken açıklama: Cumhurbaşkanımızın İran'a uyarısı... Korkak İsrailliler, kaçmak için kargaşa çıkardı Bağdat'tan Tahran'a kritik destek! Sudani'den yeni lider Mücteba Hamaney'e tebrik
Yerel İzmir’de taksici cinayeti! Ücret tartışması kanlı bitti
Yerel

İzmir’de taksici cinayeti! Ücret tartışması kanlı bitti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İzmir’de taksici cinayeti! Ücret tartışması kanlı bitti

İzmir’de ticari taksi şoförü Deniz Örer, aracına yolcu olarak binen kişi ile yaşadığı ücret tartışması nedeniyle silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından suç aleti tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde ücret meselesi nedeniyle tartıştığı taksi şoförünü tabancayla öldüren zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, taksi şoförü Deniz Örer (52) ile yolcu D.M. (24) arasında Konak'ta taksi ücreti nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine D.M. yanındaki tabancayla Örer'e ateş ederek yaraladı.

Şüpheli, daha sonra yaraladığı şoförün taksisiyle bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Taksi şoförü Örer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Aracı bir sokağa bırakıp kaçmaya devam eden cinayet zanlısı ise polis ekiplerince suç aleti tabancayla birlikte yakalandı.

Ve beklenen oldu! Taksiler kontak kapattı
Ve beklenen oldu! Taksiler kontak kapattı

Dünya

Ve beklenen oldu! Taksiler kontak kapattı

Faciadan dönüldü! Ticari taksi yan yattı
Faciadan dönüldü! Ticari taksi yan yattı

Yerel

Faciadan dönüldü! Ticari taksi yan yattı

Taksici şüphelenip jandarmayı aradı, kadının hayatı kurtuldu
Taksici şüphelenip jandarmayı aradı, kadının hayatı kurtuldu

Yerel

Taksici şüphelenip jandarmayı aradı, kadının hayatı kurtuldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23