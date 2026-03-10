Siyonist İsrail'in Lübnan vahşeti devam ediyor! Önce 'kaçın' dediler, sonra vurdular

  • İSTANBUL
Katil İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde yer alan El-Ensariye beldesi için tahliye emri yayımladıktan kısa bir süre sonra bölgeye şiddetli hava saldırıları düzenledi. Bölge sakinlerine "evlerinizi derhal terk edin" uyarısı yapan işgal güçleri, tahliye hareketliliği sürerken sivil yerleşim alanlarını ateş altına aldı.

Lübnan’ın güneyindeki El-Ensariye beldesi, katil İsrail, savaş uçaklarının yoğun bombardımanıyla sarsıldı. Terör devleti İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee’nin sosyal medya üzerinden yayımladığı ve belde sakinlerini kuzeye doğru gitmeye zorlayan "sürgün emri"nin hemen ardından bölgeden patlama sesleri yükseldi. Yerel kaynaklar, tahliye uyarısının siviller arasında büyük bir paniğe yol açtığını ve insanların yanlarına alabildikleri birkaç parça eşya ile yollara döküldüğünü bildirdi.

İşgalci İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde sürgün emri yayımladığı El-Ensariye beldesine yoğun hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları gece saatlerinde güneydeki Sayda kentine bağlı El-Ensariye beldesine yoğun hava saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail ordusu, dün, El-Ensariye için sürgün emri ve saldırı tehdidi yayımlamıştı.

Öte yandan, İsrail ordusu güneydeki Bint Cubeyl ilçesi ile Aynata beldesi çevresine topçu atışları yaptı.

İŞTE KATİL İSRAİL’İN LÜBNAN’A SALDIRILARI

Terör devleti İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 92 kişi artarak 486'ya, yaralı sayısının ise 1313'e yükseldiğini açıklamıştı.

