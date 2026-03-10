  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
BAE konsolosluğu vuruldu! Suudi Arabistan’dan açıklama geldi İran Savaşı, ABD'nin tasarladığı gibi gitmiyor! Aşırı özgüven ellerinde patladı! Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı! Trump'a içeriden tehdit: 'Senatoyu felç ederiz!' 'Laikçiler ve Kürtçüler!' Petrol, savaşın biteceği sinyali gelince... İran Operasyonu Epstein Dosyasını Gölgeledi! Korkunç! İstanbul'da hava kirliliği 1 yılda bakın yüzde kaç arttı! Meksika'dan Trump'a ret! ABD Başkanı Trump: "Hürmüz Boğazı güvende kalacak"
Gündem Allah'ın selamını almadı, dayak yedi!
Gündem

Allah'ın selamını almadı, dayak yedi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bartın’ın Amasra ilçesinde, limanda balıkçılar arasında çıkan sopa, yumruk ve tekmeli kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kavganın bir balıkçının verdiği selamı diğer balıkçının almaması nedeniyle başladığı ortaya çıktı.

Olay, sabah saatlerinde ilçedeki Büyük Liman mevkisinde meydana geldi. Limanda balık tutan kişi, diğer balık tutan kişiye selam verdi ancak karşılık alamadı. Taraflar arasında bu nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Sopa, yumruk ve tekmeli kavga, limanda balık tutan diğer balıkçıların araya girmesiyle sonlandırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polis, birbirinden şikayetçi olan 2 kişiyi işlemleri için karakola götürdü. Kavga anı, cep telefonuyla görüntülendi.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23