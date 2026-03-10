  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İşte İsrail'in en çok korktuğu 8 ülke! Bakın Türkiye kaçıncı sırada! Teknik direktör Engin Fırat son yolculuğuna uğurlandı Timothy Ash 'Erdoğan için büyük bir zafer' diyerek duyudu Esenler Belediyesi’nin desteğiyle okulda anlamlı buluşma: Minik Kalpler iftar sofrasında Almanya’dan flaş Kıbrıs kararı! Bahar yüzünü gösterdi! Sürüler halinde ortaya çıktılar Dijital çağın gizli riski: Bataryalar yangını tetikliyor İşte kuraklığın fotoğrafları! Görüntülerden sonra harekete geçildi! Korku içinde duyurdular: Türk savaş tankları yürümeye başladı, bu resmen bir meydan okuma Kaçak kazı yapan defineciler bölgeyi alt üst etti
Teknoloji-Bilişim
6
Yeniakit Publisher
Dijital çağın gizli riski: Bataryalar yangını tetikliyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dijital çağın gizli riski: Bataryalar yangını tetikliyor

Küresel iş kesintileri nedenleri arasında 9. sırada bulunan yangınların kök sebepleri arasında lityum batarya kaynaklı patlamalar dikkat çekmeye başladı. Enerji dönüşümü ve dijitalleşme hayatımızı dönüştürürken, görünmeyen bir risk de büyüyor. Çatılardaki güneş panelleri, fabrikalardaki lityum-iyon batarya sistemleri ve veri merkezlerini besleyen yapay zekâ çipleri artık hem konutların hem de endüstriyel tesislerin vazgeçilmez parçası. Ancak bu yeni teknolojik ekosistem, beraberinde “yeni nesil” yangın tehditlerini de getiriyor. Özellikle enerji depolama sistemlerinde ortaya çıkan ve saniyeler içinde kontrol edilemez boyutlara ulaşabilen “termal kaçak” vakaları ile yüksek yoğunluklu veri merkezlerinde yaşanan aşırı ısınma sorunları, klasik yangın güvenliği anlayışını yetersiz bırakıyor. Artık mesele sadece yangını söndürmek değil; dijital çağın risk haritasını baştan çizmek.

#1
Foto - Dijital çağın gizli riski: Bataryalar yangını tetikliyor

LİTYUM BATARYA KAYNAKLI YANGINLAR ARTTI: Yangınlar hala en yüksek maliyetli hasar nedeni olmayı sürdürüyor. Küresel risk raporlarına göre son beş yılda hasar sigorta talebinin yüzde 36’sını doğrudan yangınlar oluşturuyor. Ancak artık tehdit yalnızca elektrik kontağı ya da kimyasal reaksiyon gibi bilinen klasik nedenlerden kaynaklanmıyor. Çünkü dijitalleşme ve enerji dönüşümü, hayatı kolaylaştırırken güneş panelleri, lityum-iyon bataryalar ve yüksek yoğunluklu veri merkezleri, klasik yangın güvenliği anlayışını geride bırakacak ölçekte yeni riskler üretiyor. Öyle ki küresel iş kesintileri nedenleri arasında 9. sırada bulunan yangınların kök sebepleri arasında lityum batarya kaynaklı patlamalar dikkat çekmeye başladı.

#2
Foto - Dijital çağın gizli riski: Bataryalar yangını tetikliyor

GÜNEŞ PANELLERİ VE ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMLERİNDE RİSK ARTIŞI: Enerji depolama sistemlerinde görülen “termal kaçak” mekanizması, kontrolsüz sıcaklık artışı sonucu zincirleme yangınlara yol açabiliyor. Bataryalardaki üretim hataları, yanlış şarj uygulamaları veya fiziksel hasar; söndürülmesi son derece zor ve yoğun toksik gaz salınımı içeren yangınlara neden olabiliyor. Özellikle çatı katlarına kurulan güneş enerjisi sistemlerinde invertörlerin yetersiz havalandırılması veya hatalı montaj uygulamaları yangın riskini artırıyor. Avrupa’daki itfaiye verileri, güneş paneli kaynaklı yangın vakalarında son yıllarda ciddi artış yaşandığını ortaya koyuyor. İngiltere’de ortalama her iki günde bir güneş paneli bağlantılı yangın bildirimi yapılırken, 2025’in ikinci çeyreğinde Hollanda ve Almanya’da güneş paneli kaynaklı olduğu değerlendirilen büyük yangınlar önemli tesislerde ağır hasara yol açtı.

#3
Foto - Dijital çağın gizli riski: Bataryalar yangını tetikliyor

YAPAY ZEKÂ ÇİPLERİ VERİ MERKEZLERİNDE ISI BASKISI OLUŞTURUYOR: Yapay zekâ uygulamalarının büyümesi ise veri merkezlerinde güç yoğunluğunu önemli ölçüde artırıyor. Yeni nesil AI çiplerinin yüksek watt değerleri, geleneksel hava soğutma sistemlerini zorluyor. Aşırı ısınma; donanım arızası, operasyonel kesinti ve yangın riskini beraberinde getiriyor. Sıvı soğutma sistemleri çözüm olarak öne çıksa da bu kez elektrik ve sıvı etkileşimine bağlı yeni güvenlik riskleri gündeme geliyor. Uluslararası kuruluşlar, otomasyon ve enerji depolama sistemlerinin geleneksel yangın stratejilerini geçersiz kılabileceği uyarısında bulunuyor.

#4
Foto - Dijital çağın gizli riski: Bataryalar yangını tetikliyor

OTOMATİK DEPOLAR VE ROBOTİK SİSTEMLERDE YANGIN TEHLİKESİ: Lojistik merkezleri ve üretim tesisleri ise hızla tam otomatik depolama sistemlerine geçerken yangın güvenliği açısından yeni ve karmaşık riskler ortaya çıkıyor. Bu tesislerin önemli bir bölümü artık “insanlar için değil, robotlar için” tasarlanıyor; bu durum olası bir yangında itfaiye ekiplerinin fiziksel müdahalesini ciddi ölçüde zorlaştırıyor. Raf sistemleri arasında hareket eden lityum-iyon bataryalı otonom robotlar, yoğun yanıcı stok alanlarının ortasında çalışıyor. Bu robotların bataryaları arıza veya hasar durumunda hareketli bir ateşleme kaynağına dönüşebiliyor. Dar koridorlar ve yüksek raf sistemleri ise manuel müdahaleyi neredeyse imkansız hale getiriyor. Ayrıca hava boşluklu duvar sistemlerinde kullanılan yanıcı yalıtım malzemeleri, yangın sırasında alevlerin bina boyunca dikey olarak hızla yayılmasına neden olabiliyor.

#5
Foto - Dijital çağın gizli riski: Bataryalar yangını tetikliyor

ŞİRKETLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ TEHLİKEDE: Falckon Genel Müdürü Anıl Yamaner, yangın güvenliğinin artık yalnızca yasal bir zorunluluk olmadığını, şirketlerin sürdürülebilirliği ve piyasa değeri açısından stratejik bir başlık haline geldiğini belirtiyor. Enerji depolama sistemleri bulunan tesislerde ayrı risk analizleri yapılması, erken uyarı ve dijital izleme altyapılarının güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Yamaner; lityum-iyon bataryalar için özel şarj, depolama ve acil müdahale protokollerinin oluşturulmasının kritik önemde olduğunu söyledi. Yamaner ‘’Endüstriyel yangın güvenliği, “eski” risklerle “yeni” teknolojilerin birleştiği hibrit çözüm gerektiriyor. Bu dönüşüme uyum sağlayamayan işletmeler yalnızca yangın tehlikesiyle değil; ağır mali kayıplar, sigorta kapasitesi kayıpları ve kalıcı itibar hasarıyla da karşı karşıya kalabilir. Bu tür yangınlar artık yalnızca teknik bir sorun değil; şirketlerin sürdürülebilirliğini ve piyasa değerini tehdit eden stratejik bir güvenlik meselesi. Türkiye’de de bu yeni risk haritasına uygun, proaktif ve teknoloji temelli yangın güvenliği stratejilerinin hızla hayata geçirilmesi gerekiyor’’ dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Netanyahu'yu sarsan ölüm! İran'ın füzeleri etkisini gösterdi
Dünya

Netanyahu'yu sarsan ölüm! İran'ın füzeleri etkisini gösterdi

İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırılarının ardından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Saldırılarda İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu..
İran’dan net ateşkes şartı: "Saldırıların tekrarlanmayacağına dair güvence verilmeli"
Dünya

İran’dan net ateşkes şartı: "Saldırıların tekrarlanmayacağına dair güvence verilmeli"

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, küresel güçlerin ateşkes çağrılarına yanıt verdi. Garibabadi, herhangi bir anlaşma için İr..
İran dünyaya kötü haberi duyurdu
Dünya

İran dünyaya kötü haberi duyurdu

İran, dünyada başta petrol olmak üzere enerji fiyatlarını tırmanışa geçiren Hürmüz Boğazı ile ilgili kötü haberi duyurdu. Tahran'dan "ABD ve..
Duruşma öncesi olay çıkardılar! Mahmut ve Ali Mahir provokasyona soyundu
Gündem

Duruşma öncesi olay çıkardılar! Mahmut ve Ali Mahir provokasyona soyundu

İstanbul’un kaynaklarını rüşvet ve yolsuzluk çarkına çeviren "İmamoğlu Suç Örgütü" davası, Silivri’de CHP’li vekillerin eşkıyalığıyla başlad..
İranlı futbolcular için iltica krizi! Trump, Avustralya Başbakanı ile görüştü
Dünya

İranlı futbolcular için iltica krizi! Trump, Avustralya Başbakanı ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Avustralya’da bulunan İran Milli Kadın Futbol Takımı oyuncularına iltica verilmesi için Avustralya Başbakanı Antho..
İsrail'e inen 50 uçağın sırrı belli oldu
Dünya

İsrail'e inen 50 uçağın sırrı belli oldu

Terör devleti İsrail'e 10 günde askeri teçhizat ve mühimmat taşıyan 50 kargo uçağı iniş yaptı.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23