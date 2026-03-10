Dijital çağın gizli riski: Bataryalar yangını tetikliyor
Küresel iş kesintileri nedenleri arasında 9. sırada bulunan yangınların kök sebepleri arasında lityum batarya kaynaklı patlamalar dikkat çekmeye başladı. Enerji dönüşümü ve dijitalleşme hayatımızı dönüştürürken, görünmeyen bir risk de büyüyor. Çatılardaki güneş panelleri, fabrikalardaki lityum-iyon batarya sistemleri ve veri merkezlerini besleyen yapay zekâ çipleri artık hem konutların hem de endüstriyel tesislerin vazgeçilmez parçası. Ancak bu yeni teknolojik ekosistem, beraberinde “yeni nesil” yangın tehditlerini de getiriyor. Özellikle enerji depolama sistemlerinde ortaya çıkan ve saniyeler içinde kontrol edilemez boyutlara ulaşabilen “termal kaçak” vakaları ile yüksek yoğunluklu veri merkezlerinde yaşanan aşırı ısınma sorunları, klasik yangın güvenliği anlayışını yetersiz bırakıyor. Artık mesele sadece yangını söndürmek değil; dijital çağın risk haritasını baştan çizmek.