Trump'a içeriden tehdit: 'Senatoyu felç ederiz!'
ABD Senatosu'ndaki Demokratlar, Başkan Donald Trump’ın İran’a yönelik askeri operasyonları hakkında şeffaflık talep ederek, kamuya açık oturum düzenlenmemesi durumunda Senato çalışmalarını kilitlemekle tehdit etti.

ABD Senatosu’ndaki bazı Demokratlar, Başkan Donald Trump yönetimi İran İslam Cumhuriyeti ile yürütülen savaş konusunda açık oturumlar düzenlemezse Senato çalışmalarını engellemekle tehdit etti.

Bu adım, geçen hafta Savaş Yetkileri Kararı (War Powers Resolution) için yapılan oylamanın başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından geldi. Söz konusu karar, yönetimin İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik gelecekteki herhangi bir saldırıyı gerçekleştirmeden önce Kongre’den onay almasını zorunlu kılacaktı, ancak büyük ölçüde partiler arasındaki bölünme nedeniyle kabul edilmedi.

 

Buna rağmen bir grup Demokrat senatör, benzer içerikte birkaç yasa tasarısı sundu. Eğer bu tasarıları gündeme getirmekte ısrar ederlerse, Senato’nun tekrar tekrar oylama yapmak zorunda kalabileceği belirtiliyor.

New Jersey Senatörü Cory Booker, Demokratların Cumhuriyetçilerle bir anlaşmaya varılmaması halinde “alışılmış Senato çalışmalarını durdurmak için elimizdeki tüm araçları kullanacağız” dedi.

Bu hamle, Demokratların İran İslam Cumhuriyeti ile yürütülen savaş konusunda kamuya açık bir tartışma yapılmasını zorlamak istediklerini gösteriyor. Ancak Kongre’nin her iki kanadında da azınlıkta olmaları nedeniyle, konuyu kamuoyunun gündemine taşımak için alışılmışın dışında parlamenter baskı yöntemlerine başvurdukları ifade ediliyor.

