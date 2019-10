Bakan Turhan’dan engelsiz ulaşım mesajı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “Çocukları Dinleyelim Hayatlarını Değiştirelim Projesi” kapsamında Ankara YHT Garı’nda düzenlenen törenle aralarında yetişkin ve çocukların da bulunduğu 24 engelliyi Eskişehir’e yolcu etti. Bakan Turhan, Türkiye’de tüm ulaşım sistemlerinden engelli vatandaşların faydalanması için gerekli her türlü tedbiri aldıklarını, bunlarla ilgili düzenlemeler ve yatırımlar yaptıklarını söyledi. Turhan, engellilerin toplumun parçası olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi: “Onlar içimizde. Engellilerle beraber yaşamayı, onlardan faydalanmayı ve birlikte olmayı bizim bir hayat biçimi olarak kabul etmemiz gerektiğini, bu konuda hükümet ve bakanlık olarak her türlü desteği verdiğimizi belirtmek isterim. Türkiye diğer ülkelere göre bu konuda iyi noktada. Engellilere yönelik yapılan projeler hiç bitmeyecek, hayat devam ettikçe sürecek. Biz engelli vatandaşlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız ve onların elinden tutmaya devam edeceğiz.”