Bakan Turhan: “Bu seçim Recep Tayyip Erdoğan ile dünyayı kasıp kavuran liderlerin seçimi olacak”

Yerel seçimler öncesinde AK Partili belediye başkan adaylarına destek vermek amacıyla Kastamonu’ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, “Bu seçim Recep Tayyip Erdoğan ile dünyayı kasıp kavuran liderlerin seçimi olacak” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın seçim çalışmalarına destek vermek amacıyla geldiği Kastamonu’da ilk durağı Devrekani ilçesi oldu. Bakan Turhan, AK Parti Devrekani Seçim İrtibat Bürosu’nun açılışı öncesinde MHP İlçe Seçim Bürosu’nu ziyaret etti. MHP’lilerin çay teklifini geri çevirmeyen Bakan Turhan, MHP İlçe Başkanı Mehmet Salih Karaahmetoğlu, Belediye Başkanı ve MHP adayı Mümtaz Aliustaoğlu ile MHP İl Başkanı Yüksel Aydın ile görüştü. Ardından AK Parti Seçim Bürosu’na geçen Bakan Turhan, açılış öncesinde AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü ve AK Parti Belediye Başkan adayı Engin Altıkulaçoğlu ile sohbet etti.

Açılışta vatandaşlara seslenen Bakan Mehmet Cahit Turan, “Siz arif insanlarsınız, siz vefalı insanlarsınız. Önümüzde yerel yöneticilerimizi seçeceğimiz bir seçim var. Bu seçimde vatandaşlarımız belediye başkanlarını, meclis üyelerini ve muhtarlarını seçecekler. Ama bu seçimin başka bir anlamı daha var. Bu seçim Recep Tayyip Erdoğan ile dünyayı kasıp kavuran liderlerin seçimi olacak. Bu seçimin böyle bir anlamı da var. Bunu özellikle bilmenizi istiyorum. Sizlere bunu hatırlatmakta fayda görüyorum. AK Parti’nin belediye başkan adayı sizin evladınız. İlçede çeşitli hizmetlerde bulunmuş. Devrekani tarım ve hayvancılık alanında kendisini geçindiren bir yöremiz. Sizin dertlerinizi, sorunlarınızı biliyor. Sizin dertlerinizle dertlenmiş, hemhal olmuş, projeler üretmiş. Başkanımız reçeteyi yazmış. Bizim vatandaşımız basiretlidir, kararlıdır, vicdanlıdır, vefalıdır. Görevi inşallah başkanımıza verirsiniz ve başkanımız da inşallah sizlere en iyi şekilde hizmet etmeye nail olur. Seçimimiz hayırlı olsun” dedi.