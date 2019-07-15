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Bakan Turhan 15 Temmuz’da saldırıya uğrayan Türksat’taki anma programına katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 15 Temmuz darbe girişiminin olduğu gece televizyon yayınlarının kesilmesi için saldırı düzenlenen Türksat’ta düzenlenen anma programına katıldı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:32
Bakan Turhan 15 Temmuz’da saldırıya uğrayan Türksat’taki anma programına katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 15 Temmuz darbe girişiminin olduğu gece televizyon yayınlarının kesilmesi için saldırı düzenlenen Türksat’ta düzenlenen anma programına katıldı. Bakan Turhan, o gece yaşananları hatırlatarak, başta Türksat şehitleri ve gazileri olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andıklarını vurguladı.


Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Türksat’ta düzenlenen anma programına katıldı. Programda konuşan Bakan Turhan, 15 Temmuz’da darbe teşebbüsünde bulunanların yayın yoluyla Türk halkını etkileme planına Türksat mensuplarının karşı koyduğunu hatırlattı. Darbe girişiminin yaşandığı gece Türksat’ta bulunan personelin silahlara karşı vücutlarını süper ettiklerini ifade eden Bakan Turhan, "O gece TRT’deki hain mesajlarının Türksat tarafından kesilmesi üzerine bir helikopter nizamiyeyi ateş altına aldı. Diğer bir helikopterden indirilen hainler de nizamiyedeki güvenlik personelini etkisiz hale getirdi. Türksat işgal edildi. Açılan yaylım ateşiyle çalışma arkadaşlarımız Ahmet Ersoy ve Ali Karslı şehit oldu. Ferhat Derecik, Muhammed Emin Sergili, Bilal Davut Hasetçi ve Halil Ersoy ise yaralanarak gazilik mertebesine eriştiler. TRT’deki menfur mesajı yayınlamayan Türksat personeline darbe karşıtı yayınları da silahla kestiremeyen hain darbeciler teknik adamlarını Türksat’a sokamadı ve son çare olarak yerleşkeyi bombalayarak yayınları kesmeyi hedefledi" diye konuştu.


O gece AKA-1 uydusunun vurulduğunu ve bir jetin Türksat’ın üzerinde dört dalış yaparak bombaladığını ifade eden Bakan Turhan, "Hain darbeciler bununla da menfur amaçlarına ulaşamadı ve yayın aksamadı. Türkiye’nin en merkezi yerlerinde en ağır silahlarla saldırdıkları halkın silahsız ama kitlesel mukavemeti üzerine mütecavizler Türksat’ta da amaçlarına ulaşamayınca çalışanların araçlarını gasp ederek kendi yaralı arkadaşlarını da başlarından infaz etmek suretiyle panik içerisinde aynı gece 02.40’ta arkalarına bakmadan rezil bir şekilde kaçtılar" ifadelerini kullandı.


Bakan Turhan, başta Türksat şehitleri ve gazileri olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andıklarını vurguladı. Konuşması sonrasında Bakan Turhan, Türksat içerisinde o gece yaşananları anlatan fotoğraf sergisini gezdi.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:32
  1. sergi
  2. fotoğraf

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