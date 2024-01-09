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Gündem Bakan Tunç'tan Fatih Camii saldırganına ilişkin açıklama! 'Provokasyonlara geçit vermeyeceğiz'
Gündem

Bakan Tunç'tan Fatih Camii saldırganına ilişkin açıklama! 'Provokasyonlara geçit vermeyeceğiz'

Yeniakit Publisher
2024-01-09 19:06:00 -
Bakan Tunç'tan Fatih Camii saldırganına ilişkin açıklama! 'Provokasyonlara geçit vermeyeceğiz'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Fatih Camii imamı ile talebesine saldıran şüphelinin, "iki kez kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildiğini açıkladı.

Bakan Tunç, açıklamasında toplum huzurunu bozmaya yönelik provokasyonlara geçit verilmeyeceğini ifade etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul Fatih Camii'nde İmam Hatip Galip Usta ve Bilal Erdem isimli vatandaşımıza yönelik saldırının ardından gözaltına alınan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılan şüpheli hakkında iki kez kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklama karar verilmiştir. Adli soruşturma çok yönlü devam etmektedir. Menfur saldırıda yaralanan İmam Hatip Galip Usta ve Bilal Erdem’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah’tan acil şifalar diliyorum. Milletimizin huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik hiç bir provokasyona geçit vermeyeceğimizi tekrar ifade etmek istiyorum”

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