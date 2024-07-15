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Gündem Bakan Tunç duyurdu! Çeşme'deki orman yangınına ilişkin flaş gelişme
Gündem

Bakan Tunç duyurdu! Çeşme'deki orman yangınına ilişkin flaş gelişme

Yeniakit Publisher
2024-07-15 20:37:00 -
Bakan Tunç duyurdu! Çeşme'deki orman yangınına ilişkin flaş gelişme

İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yangına ilişkin açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından mesaj paylaşan Bakan Tunç, yangınla ilgisi olduğu değerlendirilen 4 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Bakan Tunç, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Soruşturma kapsamında yangının çıkmasına neden olduğu değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"

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