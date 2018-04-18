Bakan Tüfenkci'den erken seçim çıkışı: Bir an evvel

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) çalıştayına katıldı.



Tüfenkci, erken seçim tartışmalarına değindi. Bakan Tüfenkci, "Dünden beri Türkiye'de bir seçim meselesi konuşuluyor. Biliyoruz ki, istikrar, huzur, güven iş dünyası için çok önemli. Konuşulmaya başlandıktan sonra artık bu meseleyi, Türkiye'nin gündeminde eğer seçimse seçim kararı alıp ona göre bir an evvel yapmak, eğer yapılamayacaksa da ona göre karar verip iş dünyamızın önündeki belirsizlikleri ortadan kaldırmak lazım" dedi.