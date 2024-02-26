Bakan Tekin'den sınıf tekrarı ve devamsızlık affıyla ilgili şok açıklama!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda devamsızlık kararlarıyla ilgili olarak taviz verilmeyeceğini ifade etti. Bakan Tekin ayrıca, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için oluşturulacak soru havuzunun Milli Eğitim Bakanlığının müfredatı doğrultusunda hazırlanan ders kitaplarındaki konu ve kazanımları kapsayacağı bilgisinin illerdeki eğitim paydaşlarıyla paylaşılmasını istedi.

"AKSAKLIKLAR VARSA EL BİRLİĞİYLE TEDBİR ALACAĞIZ"

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre Bakan Tekin, Bakanlık yöneticileri ve 81 ilin milli eğitim müdürüyle Gölbaşı Mogan MTAL Uygulama Oteli'nde düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

Buradaki konuşmasında, göreve başladığı tarihten bu yana hayata geçirilen eğitim politikalarının daha sağlıklı yürütülebilmesi için istişarelerde bulunmak amacıyla toplantı düzenlendiğini belirten Tekin, sahada karşılaşılan bir aksaklık varsa el birliğiyle gerekli tedbirleri alacaklarını söyledi.

"HAYATA GEÇİRİLEN HE PROJE PAYDAŞLARLA PAYLAŞILMALI"

Bakanlık olarak attıkları her adımın en ince detayına kadar planlandıklarının altını çizden bakan Tekin, hayata geçirilen tüm projelerin titizlikle takibinin yapılmasını istedi. Her fırsatta eğitimin tüm paydaşlarıyla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Tekin, hayata geçirilen her projenin, atılan her adımın daha iyi anlaşılır ve uygulanabilir olması için bütün paydaşlarla paylaşılması gerektiğine işaret etti.

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"ULAŞMAK İSTEYEN HERKESLE İLETİŞİM KANALINIZI AÇIK TUTUN"

Bakan Tekin, "Bunun için de öncellikle bunu kendi yaşantımızla da göstermek zorundayız. Nasıl ki bana ulaşmak isteyen herhangi bir yönetici, öğretmen, öğrenci veya velimizle gerek yüz yüze gerekse farklı iletişim kanallarıyla görüşme imkanı sağlayabiliyorsak sizlerden de aynı hassasiyeti göstermenizi ve size ulaşmak isteyen herkesle iletişiminizi açık tutmanızı istiyorum. İsteyen herkesin il müdürümüze ulaşması gerekiyor, ulaşmak isteyip de ulaşmayan kimse kalmasın istiyorum." dedi.

"SINIF TEKRARI KONUSUNDA TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ÖSYM soru bankasına soru yazım çalışmalarına ÖSYM uzmanları ve akademisyenlerle birlikte Bakanlığa bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerin de dahil edildiğini kaydeden Tekin, YKS için oluşturulacak soru havuzunun Milli Eğitim Bakanlığının müfredatı doğrultusunda hazırlanan ders kitaplarındaki konu ve kazanımları kapsayacağı bilgisinin illerdeki eğitim paydaşlarıyla paylaşılmasını istedi. Tekin, öğrencilerin sınıf tekrarı ve devamsızlık affıyla ilgili aldıkları karar konusunda taviz vermeyeceklerini söyledi.

"4 YENİ OKUL PROGRAMINI HAYATA GEÇİRDİK"

Bakan Tekin, mesleki teknik eğitim alanında yeni model çalışmalar yaptıklarına işaret ederek, "Türkiye'nin her bölgesinde eğitim alan meslek liselilerin istihdamının kolaylaştırılması için 'bölge', 'ihtisas', 'sektör içi' ve 'sektöre entegre' olmak üzere 4 yeni okul programını hayata geçirdik. Bu doğrultuda illerde de gerekli çalışmalar yapılması önemli." dedi.