Bakan Tekin'den 'Atatürk' maskeli vurgunculara tokat gibi cevap: Asrın hırsızlığını gizleyemezsiniz!

Bakan Tekin, CHP'nin bayatlamış algı operasyonlarını meşhur bir karikatürle özetledi. Berberin müşterinin ensesini yamuk kesip arkadan Atatürk posteri tutarak hatasını gizlemeye çalışmasını örnek gösteren Tekin, İstanbul'u talan edenlerin de aynı yöntemi izlediğini vurguladı. Tekin, "Asrın hırsızlığı var İstanbul'da. Bu hırsızlığı saklamak için 'Yusuf Tekin Atatürk'ü kaldırdı' yalanına sarılıyorlar. Ayıp!" ifadelerini kullandı.

İstanbullunun parasını kumar ve fuhşa yedirdiler!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kaynaklarının nerelere peşkeş çekildiğini açık açık deşifre eden Bakan Tekin, dehşet verici bir tabloyu gözler önüne serdi. İstanbullunun hizmet beklediği paraların nerelere gittiğini şu sözlerle haykırdı:

"İstanbul'un parası, İstanbullunun parası; evinden akacak suyun, trafik çilesini çözecek projelerin kaynaklarını kumara, uyuşturucuya, fuhşa harcayan kişilerin, yaptıkları hırsızlıkları Atatürk'ün arkasına sığınarak saklamaya çalışmayın. Komik oluyorsunuz!"

Eski Türkiye artıkları kuduruyor!

2002 öncesindeki zulüm dünyasını hatırlatan Bakan Tekin, insanların etnik ve dini kimliklerinden dolayı aşağılandığı o karanlık devrin geride kaldığını belirtti. AK PARTİ döneminde inşa edilen özgürlük ortamından rahatsız olan muhalefetin, artık söyleyecek sözü kalmadığı için eski ezberlerine ve iftiralara müracaat ettiğini söyledi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile milli nesiller geliyor

Eğitimde devrim niteliğindeki Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne de değinen Tekin, milli ve manevi değerlerle mücehhez bir nesil yetiştirmekte kararlı olduklarını ifade etti. Vatandaşın beklentilerine uygun, milli birliği güçlendirecek bu yeni sistemin, köhne zihniyeti daha çok rahatsız etmeye devam edeceği vurgulandı.