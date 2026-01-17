  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Bakan Tekin'den 'Atatürk' maskeli vurgunculara tokat gibi cevap: Asrın hırsızlığını gizleyemezsiniz!
Gündem

Bakan Tekin'den 'Atatürk' maskeli vurgunculara tokat gibi cevap: Asrın hırsızlığını gizleyemezsiniz!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Bakan Tekin'den 'Atatürk' maskeli vurgunculara tokat gibi cevap: Asrın hırsızlığını gizleyemezsiniz!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da katıldığı toplantıda, CHP zihniyetinin ve fonlu medyasının kirli çamaşırlarını pazara çıkardı. İstanbul'daki devasa yolsuzlukları örtbas etmek için "Karnelerden Atatürk kaldırıldı" yalanına sarılan müptezellere seslenen Tekin, "Bu hırsızlık, yalanların arkasına saklanacak kadar küçük değil" diyerek sülük gibi milletin kanını emenlere sert tepki gösterdi.

Bakan Tekin, CHP'nin bayatlamış algı operasyonlarını meşhur bir karikatürle özetledi. Berberin müşterinin ensesini yamuk kesip arkadan Atatürk posteri tutarak hatasını gizlemeye çalışmasını örnek gösteren Tekin, İstanbul'u talan edenlerin de aynı yöntemi izlediğini vurguladı. Tekin, "Asrın hırsızlığı var İstanbul'da. Bu hırsızlığı saklamak için 'Yusuf Tekin Atatürk'ü kaldırdı' yalanına sarılıyorlar. Ayıp!" ifadelerini kullandı.

İstanbullunun parasını kumar ve fuhşa yedirdiler!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kaynaklarının nerelere peşkeş çekildiğini açık açık deşifre eden Bakan Tekin, dehşet verici bir tabloyu gözler önüne serdi. İstanbullunun hizmet beklediği paraların nerelere gittiğini şu sözlerle haykırdı:

"İstanbul'un parası, İstanbullunun parası; evinden akacak suyun, trafik çilesini çözecek projelerin kaynaklarını kumara, uyuşturucuya, fuhşa harcayan kişilerin, yaptıkları hırsızlıkları Atatürk'ün arkasına sığınarak saklamaya çalışmayın. Komik oluyorsunuz!"

Eski Türkiye artıkları kuduruyor!

2002 öncesindeki zulüm dünyasını hatırlatan Bakan Tekin, insanların etnik ve dini kimliklerinden dolayı aşağılandığı o karanlık devrin geride kaldığını belirtti. AK PARTİ döneminde inşa edilen özgürlük ortamından rahatsız olan muhalefetin, artık söyleyecek sözü kalmadığı için eski ezberlerine ve iftiralara müracaat ettiğini söyledi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile milli nesiller geliyor

Eğitimde devrim niteliğindeki Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne de değinen Tekin, milli ve manevi değerlerle mücehhez bir nesil yetiştirmekte kararlı olduklarını ifade etti. Vatandaşın beklentilerine uygun, milli birliği güçlendirecek bu yeni sistemin, köhne zihniyeti daha çok rahatsız etmeye devam edeceği vurgulandı.

1
Yorumlar

...

EVET SAPKIN FUHUSTURUCU SIYASI GURUHUN JETI-EVLERI-MEKANLARINA ASILDI ORADAN KALDIRILIP....EN SAPIKLAR ONLAR VE ONLARIN TIPIS TIPIS ITAATKAR SESSIZ DESTEKCISI SAPIK GÜRUH CUNKU!!!!

Albatros

Efendiler, hiç kimseye birşeyleri ispat etmek zorunda değilsiniz. Bu halkın yararına inandığınız ne varsa yapın, halk bunun için sizleri iktidarda tutuyor. Halkın ayagına pranga olmuş birçok engelleri de bir an önce kaldırılmalıdır. Saygılarımla....
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
