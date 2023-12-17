Bakan Tekin muhalefetin yüzüne böyle haykırdı! 'Onlarla protokol yapmaya devam edeceğiz'

Muhalefetin tarikat ve cemaatlerle protokol eleştirilerine cevap veren Bakan Tekin, sert ifadeler kullandı.

Bakan Tekin muhalefet partilerinin milletvekillerinin bağırma sesleriyle engel olmaya çalıştığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Milli Eğitim Bakanlığı şu anda, 2023 yılı itibarıyla geçerli 2 bin 709 protokol yapıyor. Bu protokollerden bin 167 tanesi resmi kurumlarla. 550 tanesi STK'larla. 986 tanesi ise TEMA'dan Kızılay'a bir sürü STK'yla. Bunların içinde sizin tarikat-cemaat dediğiniz bizim STK dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır.

Ve ben bu protokollerle bize hizmet eden, destek olanlara da teşekkür ediyorum. Onlarla da protokol yapmaya devam edeceğiz. Çünkü onlar çocukların dağa çıkmasını engelliyor. Onlardan siz bunun için rahatsızsınız...

Protokol yaptığımız bu sivil toplum örgütleri sizin çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz. Ben o STK'larla protokol imzalamaya devam edeceğim. Çocuklarımın dağa çıkmaması için, sizin insan kaynağınıza insan yetiştirmemek için buradan devam edeceğim.

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