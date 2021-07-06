Bakan Süleyman Soylu'dan Devlet Bahçeli'ye teşekkür
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İçişleri Bakanımız yalnız değildir" diyerek kendisine verdiği desteğe sosyal medyadan teşekkür etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Devletimizin terörle mücadele azim ve kararlılığına, kahraman güvenlik güçlerimize, edeben ifade ederim ki şahsıma ve mücadele arkadaşlarıma, büyüğümüz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sn. Dr. Devlet Bahçeli’ye güven ve inancı için minnet ve şükran duyuyorum. Allah razı olsun.