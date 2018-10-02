Bakan Süleyman Soylu'dan çok kritik 'Kandil' açıklaması!
Bakan Süleyman Soylu, Amerikalıların Kandil'e giderek teröristlere silah eğitimi ve medya kullanımı konusunda eğitim verdiğini söyledi.02 Ekim 2018 Salı 10:08
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'nde kameralar karşısında geçti.
Burada önemli açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.
Devletlerin istihbarat servisleri üzerinden terör örgütlerine destek verdiğini açıklayan Süleyman Soylu, Amerika'nın adını açık açık söyledi.
"TERÖR ÖRGÜTLERİNE EĞİTMENLER..."
İçişleri Bakanı Soylu, "Bazı devletlerin istihbarat servisleri terör örgütlerine eğitmenler gönderiyor. Silah ve para desteği sağlıyor.
"AMERİKALILAR KANDİL'E SİLAH EĞİTİMİ VERİYOR"
Stratejik ortağımız Amerika'nın vatandaşları Kandil'e gidiyor. Silah eğitimi verip, medyanın nasıl kullanılması gerektiğini teker teker anlatıyor. Bütün detaylarıyla..." şeklinde konuştu.
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