  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Bakan Süleyman Soylu'dan "14 Mayıs" paylaşımı
Siyaset

Bakan Süleyman Soylu'dan "14 Mayıs" paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 14 Mayıs tarihine ilişkin, "Bir oyum var, hem 1950 için hem 2023 için hem de Türkiye Yüzyılı için" mesajını paylaştı.

Yeniakit Publisher
2023-01-18 16:56:00 -
Bakan Süleyman Soylu'dan "14 Mayıs" paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim için işaret ettiği 14 Mayıs tarihine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Soylu paylaşımında, "14 Mayıs, beyaz ihtilal, milletin söz sahibi olduğu gün. Yine 14 Mayıs, yeter, söz de karar da gelecek de milletin. Bir oyum var, hem 1950 için hem 2023 için hem de Türkiye Yüzyılı için" ifadelerini kullandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23