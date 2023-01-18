Bakan Süleyman Soylu'dan "14 Mayıs" paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim için işaret ettiği 14 Mayıs tarihine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Soylu paylaşımında, "14 Mayıs, beyaz ihtilal, milletin söz sahibi olduğu gün. Yine 14 Mayıs, yeter, söz de karar da gelecek de milletin. Bir oyum var, hem 1950 için hem 2023 için hem de Türkiye Yüzyılı için" ifadelerini kullandı.