Bakan Süleyman Soylu yurt içinde kalan terörist sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2022'de Terörden Arananlar Listesi'nde yer alan 2'si kırmızı, 4'ü mavi, 5'i yeşil, 19'u turuncu, 27'si gri ve 30'u liste dışı olmak üzere toplam 87 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu, çeşitli terör örgütlerine mensup 1220 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu, Bakanlıkta düzenlenen "2022 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.

Soylu, 2022'de çok sayıda doğal afet yaşandığını anımsatarak, yaşanan afetlerde vatandaşın ve milletin yanında olduklarını dile getirdi. "Çok şükür 'nerede bu devlet' dedirtmedik." vurgusu yapan Soylu, şunları kaydetti:

"Gerek eğitim gerekse tatbikatlarımızın ne kadar verimli olduğunu bu dönemde yaşanan afetlerde test edebildik. Ayrıca 54 bin 300'ü aşkın tatbikat hedefiyle 'tatbikatlar yılı' ilan ettiğimiz 2022'de afetle ilgili 94 binden fazla tatbikatı başarıyla tüm kurumlarımızda, Türkiye'de konu olarak da ilk kez gerçekleşen tatbikatları yaparak sağladık. Ayrıca Türkiye'de ilk defa tüm ülkede eş zamanlı olarak 'çök, kapan, tutun' tatbikatları gerçekleştirdik."

"Pasaportları aynı gün basarak 3 gün içerisinde vatandaşımıza gönderiyoruz"

Son dönemde dünya genelinde yaşanan çip krizinden kaynaklı olarak pasaport temininde yaşanan sıkıntılara da değinen Soylu, pasaport taleplerini karşılamakta zorluk çekmediklerini belirtti.

İçişleri Bakanı Soylu, şöyle devam etti:

"Yılbaşı itibarıyla yapılan bütün pasaport taleplerini 3 gün içerisinde adreslerine gönderiyoruz. Geçen ay yapılan pasaport taleplerini de belli zaman aralıklarıyla beraber vatandaşlarımıza göndereceğiz. Bugün itibarıyla yapılan tüm pasaport taleplerini aynı gün basarak 3 gün içerisinde vatandaşımıza gönderiyoruz. Yani eski sisteme dönmüş olduk."

Terör örgütlerinin 2022'de, kırsal alanda ablukaya alındığına dikkati çeken Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birlikler tarafından yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde, kırsalda 578'i büyük ve orta çaplı, toplam 130 bin 981, şehirlerde ise tüm terör örgütlerine yönelik 17 bin 320 olmak üzere toplam 148 bin 301 operasyon yapıldığını aktardı.

Soylu, 2022'de aralarında İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi'nde yer alan 2'si kırmızı, 4'ü mavi, 5'i yeşil, 19'u turuncu, 27'si gri ve 30'u liste dışı olmak üzere toplam 87 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu, çeşitli terör örgütlerine mensup 1220 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu, etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin, "107'si ölü, 974'ü sağ/yaralı, 139'u ise teslim şeklindedir. Etkisiz hale getirilen teröristlerinden 907'si PKK/KCK, 294'ü DEAŞ, 19'u ise sol terör örgütü mensubudur. Ayrıca terör örgütlerine yardım yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu tespit edilen 29 bin 751 kişi, FETÖ/PDY 17 bin 805, PKK/KCK 8 bin 410, DEAŞ 2 bin 820, sol terör örgütünden 716 şahıs gözaltına alınmıştır" bilgisini verdi.

"Yurt içi terörist sayısı 120'nin altına inmiştir"

Soylu 2022'de ayrıca, terör örgütü PKK mensubu 125 şahsın da ikna çalışmaları sonucu örgütten ayrılarak, adalete teslim edildiğini söyledi. Terör örgütüne katılımın 2022'de 57 şahıs olarak gerçekleştiğini anımsatan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örgütün karşı karşıya kaldığı tablonun, büyük bir acziyet içinde olduğu ve özellikle devletimizin ailelerle beraber ortaya koyduğu ikna metodolojisinde, terör örgütünden bizim 125 kişiyi ikna ettiğimiz ve adalete teslim ettiğimiz gerçeği vaka iken, aynı zamanda yıllara göre katılım grafiğinde 2022 yılında terör örgütü ancak 57 kişiyi dağa çıkabilmiştir. Bizim devlet olarak, terör örgütünün içerisinde duhul etme, oradan aileleriyle beraber onları ikna etme kabiliyetimiz, PKK terör örgütünün bu konudaki teslimiyetinin en önemli göstergelerinden birisidir. Bu mücadelemiz sonucunda yurt içi terörist sayısı 120'nin altına inmiştir."

"Mersin'den Adıyaman'a kadar olan hat terörden arındırılmıştır"

Soylu, jandarma ve emniyet envanterinde yer alan İHA ve SİHA'ların 2021'de 44 bin 803 saat uçuş gerçekleştirirken, 2022'de 47 bin 56 saat uçuş yaptığını ifade etti.

Bakan Soylu, şu bilgileri paylaştı:

"Yapılan operasyonlar neticesinde 2022 yılında 1190 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 662'si ağır 989 silah, 1131 adet el bombası, 7,9 ton patlayıcı madde 275 adet EYP/mayın imha edilmiş, 429 bin 776 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir. Örneğin Tendürek Dağı terörden arındırılmış ve temizlenmiştir. Çemçe Madur, terörden arındırılmış ve temizlenmiştir. Amanos Dağları yani Hatay, Mersin'den Adıyaman'a kadar olan hat terörden arındırılmış ve temizlenmiştir. Bunu şunun için söylüyorum. Burası temizlendikten sonra bitmiyor. Yani teröristin orada sıfıra inmesi bize yeterli değil. Onun o güne kadar kullandığı bütün barınaklar ve sığınaklar da milim milim, santim santim aranıyor."

Süleyman Soylu ayrıca "2022'de 185 terör eylemi engellendi ve bunların 18'i de canlı bomba eylemidir" dedi.

Eren Abluka İlkbahar-Yaz, operasyonlarının 15 Nisan-30 Eylül 2022 arasında yapıldığını anımsatan Soylu, 1 Ekim 2022-15 Nisan 2023'ü kapsayan Eren Abluka Sonbahar-Kış operasyonlarının ise devam ettiğini anlattı.

"Uyuşturucu ile mücadelede 29 bin 105 kişi tutuklandı"

Uyuşturucuyla mücadelede hedefin, kökünü kurutmak olduğunu vurgulayan Soylu, 2022'de gerçekleştirilen 245 bin 785 operasyonda 313 bin 116 kişinin gözaltına alındığını, 29 bin 105 kişinin ise tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Soylu, operasyonlarda 62 ton 321 kilo esrar, 8 ton 534 kilo skunk, 6 ton 878 kilo eroin, 1 ton 214 kilo kokain, 1 ton 33 kilo sentetik kannabinoid, 11 ton 667 kilo metamfetamin, 3 milyon 427 bin 782 adet ekstazi, 6 milyon 566 bin 564 adet captagon, 12 milyon 625 bin 306 adet sentetik ecza, 109 milyon 572 bin 987 kök kenevirin ele geçirildiğini vurguladı.