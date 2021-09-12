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Aktüel Bakan Süleyman Soylu son durumu paylaştı
Aktüel

Bakan Süleyman Soylu son durumu paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 82 kişinin hayatını kaybettiği Batı Karadeniz'deki sel felaketinde 15 vatandaşın kayıp olduğunu ve bulunmaları için 459 personelle havadan, karadan ve denizden arama çalışmaları yürütüldüğünü söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-12 18:21:00 -
Bakan Süleyman Soylu son durumu paylaştı

Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde 82 vatandaş hayatını kaybetmiş, yerleşim yerlerinde büyük hasar meydana gelmişti.

15 kişi kayıp

Selin yaşandığı yerlerden biri olan Kastamonu Bozkurt'ta basın açıklaması yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 kişinin kayıp olduğunu söyledi.

Bakan Soylu, "15 vatandaşımızı 459 personelle havadan, karadan, denizden arama devam ediyor" dedi.

 

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