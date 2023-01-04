İmamoğlu ile kaç kez görüşüldü? Bakan Süleyman Soylu ilk kez açıkladı

İçişleri Bakan Süleyman Soylu, Ankara’da Bakanlık faaliyetlerini içeren "2022 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.

Bakan Süleyman Soylu'nun konuşmasından satır başları:

2022 yılında, farklı terör örgütlerine mensup 87'si sözde üst düzey 1220 terörist etkisiz hale getirildi.

2022 yılında 185 terör eylemi engellenmiştir ve bunların 18'i de canlı bomba eylemidir.

Yurt içinde terörist sayısı 120'nin altına düşürülmüştür.

(2022'de) Kaçak göçle mücadelede, 49 bin 518'i denizlerde olmak üzere toplam 285 bin 27 düzensiz göçmen yakalanmıştır.

Sinan Ateş cinayeti soruşturması

Burada siyaset üretmek soruşturmayı selamete getirmez. Sosyal medya tezviratlarına itibar etmeyin. 2 kişi aranıyor, onları bulup adalete teslim edeceğiz.

İBB'ye terör soruşturması raporu

Bu kişileri yoldan geçerken mi işe aldınız? Belediyelerde terör iltisaklı kişiler olamaz. İmamoğlu hiçbir açıklamada terör iltisaklıları almadık demiyor. Soruşturmanın temel sebebi terör yoğunluklu alım gerçekleşmesi.

(Ekrem İmamoğlu ile telefon görüşmeleri) Bugüne kadar 40 arama gerçekleştirilmiş, 29 keresini karşı taraf aradı, 11'ine ben geri döndüm. 20'sinde görüşüldü. 3 tanesi de insani taziye telefonu. İki kere de karşılıklı görüşüldü.