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Gündem

Bakan Süleyman Soylu İdlib için toplanan yardım miktarını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'nin İdlib kentine yönelik yardım kampanyasının başlatıldığı 13 Ocak tarihinden itibaren 717 milyon 63 bin 102 lira toplandığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-06-25 12:02:00 - 2020-06-25 12:32:44
Bakan Süleyman Soylu İdlib için toplanan yardım miktarını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları İdlib İstişare Toplantısı"nda yaptığı açıklamada, İdlib'e yönelik yardım kampanyasının başlatıldığı 13 Ocak'tan itibaren 717 milyon 63 bin 102 lira toplandığını bildirdi.

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