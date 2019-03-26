Bakan Soylu’nun yolunu otobüsle böyle kestiler

22 Mart Cuma günü Nevşehir’deki mitingin ardından Ankara’ya dönmek için yola çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yolu, yolcu otobüsüyle kesildi. Gülşehirliler, Bakan Soylu’yu ilçe meydanında karşılayarak büyük sevgi gösterisinde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nevşehir’de düzenlediği mitingin ardından Ankara’ya gitmek için Kapadokya Havalimanı’na doğru yola çıktı. Gülşehir’den havalimanına gitmek üzereyken ilçe halkı tarafından yol otobüs ile kapatılmasının ardından polis ekipleri tarafından otobüsün yoldan çekilmesi uyarısı yapıldı. Otobüsün çekilmemesi sonrasında ise polis ekipleri ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun içerisinde bulunduğu otobüs ilçe merkezine yöneldi.

Burada çok sayıda vatandaş tarafından karşılanan Bakan Soylu, yaptığı konuşmada "Gülşehir Belediye Başkan adayımız Fatih Çiftçi dedi ki Allah razı olsun bizi kırmadınız geldiniz dedi. Ya ben kırmazdım da yolu kestiler. Otobüsü böyle yola çevirmişler ve ister gel ister gelme. Mecburen bizi buraya soktular. Ama geçen gün Rize’ye Ardeşen’e mitinge gittim. Giderken Pazar’da vatandaşlarımız aynen böyle yolu kestiler. Dedim ki herhalde İçişleri Bakanı’nın yolu bir tek Pazar’da kesilir. Demek ki Gülşehir’de kesiliyormuş” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu daha sonra ise Gülşehir Belediye Başkan adayı Fatih Çiftçi’nin her zaman yanında olduğunu Gülşehir’in emrinde olduğunu söyledikten sonra ilçeden ayrıldı.