Bakan Soylu'nun AK Parti toplantısını neden merdivenlerden izlediği belli oldu

Haber7’nin yaptığı habere göre, Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılan AK Parti Grup Toplantısı'nda ilginç bir görüntü ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Kabine koltuklarında değil, salonun merdivenlerinden toplantıyı izlediği görüldü.

PROVOKASYON ÇIKARMA GİRİŞİMİ

Görüntü üzerinden provokasyon çıkarmak isteyen odaklar ise hemen harekete geçti. Cumhuriyet Gazetesi bu görüntüyü "Soylu AKP Grup Toplantısı'nı merdivenlerde izledi: 'Kabine'den çağrıldı ama gitmedi..." başlığıyla haberleştirdi.

O anların videosunu çeken muhalif gazeteci Özlem Gürses ise bu görüntüyü "Soylu Kabineden çağrıldı ama gidip oturmadı. İçişleri Bakanı Soylu kimi, neyi protesto ediyor?" sözleriyle sosyal medya hesabından paylaşarak bir provokasyon peşine düştü.

'GEÇ KALINCA KİMSEYİ RAHATSIZ ETMEK İSTEMEDİ'

Ancak görüntülere dikkatli bakıldığında protesto gibi bir durumun olmadığı açıkça anlaşılıyor. Bakan Soylu, gayet neşeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini alkışlıyor. Bu görüntüyü İçişleri Bakanlığı basın kaynaklarına da soruldu. Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada "Sayın Bakanımız bir program nedeniyle grup toplantısına biraz gecikti. Böyle olunca da kimseyi rahatsız etmek istemedi bu nedenle merdivenlere oturdu." denildi.