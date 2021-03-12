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Gündem Bakan Soylu'nun açıkladığı uyuşturucu operasyonunun detayları belli oldu
Gündem

Bakan Soylu'nun açıkladığı uyuşturucu operasyonunun detayları belli oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından duyurduğu uyuşturucu operasyonunun detayları açığa çıktı. Uyuşturucu dolu taksinin dikkat çekmemek için saatlerce İstanbul'un ıssız yerlerinde dolaştığı meydana çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 10:29:00 -
Bakan Soylu'nun açıkladığı uyuşturucu operasyonunun detayları belli oldu

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda narkotik köpeği 'Atak' arama yapılan taksinin bagajında 60 kilogram uyuşturucu bulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu operasyonu sosyal medya hesabından duyurmuştu. Uyuşturucu dolu taksinin dikkat çekmemek için saatlerce İstanbul'un ıssız yerlerinde dolaştığı ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Şişli'de piyasaya uyuşturucu madde sürüleceği bilgisini aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul'a getirilen uyuşturucu maddelerin, pazarlanmak üzere taksiye yüklendiği belirledi.

Dikkat çekmemek için taksiyle saatlerce dolaştı

Jandarma ekipleri, uyuşturucunun 'torbacı' olarak bilinen kişilere dağıtımını yapmak üzere yakalanmamak için gece vakti bulunduğu adresten ayrılan ve İstanbul'un ıssız yerlerinde yolcu almadan saatlerce boş dolaşan taksiyi, Şişli'de durdurdu.

'Atak' tepki verdi, uyuşturucu dolu bagaj ortaya çıktı

Jandarma ekiplerince gece yarısı durdurulan şüpheli C.A.' nın kullandığı araçta, detektör köpek "Atak" ile arama yaptı.

Aracın bagajında kolilerde birer kiloluk paketler halinde piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 60 kilo bonzai ele geçirildi. Jandarma ekiplerince şüpheli C.A., gözaltına alındı.

C.A., yapılan sorgusunun ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak, Uyuşturucu Madde Temin Etmek, Uyuşturucu Madde Nakil Etmek" suçlarından tutuklandı. C.A.' nın bağlantılı olduğu şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

 

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