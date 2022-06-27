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Gündem Bakan Soylu'dan Ümit Özdağ açıklaması: Aklını kaybetmiş
Gündem

Bakan Soylu'dan Ümit Özdağ açıklaması: Aklını kaybetmiş

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye sınırına mayın döşeyeceğini söyleyen Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 00:01:00 -

Mültecilere yönelik sert söylemleri ile gündeme gelen ve her fırsatta "Suriyelileri geri göndereceğiz" diyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin 1'inci Olağan Adana İl Kongresi'nde ses getirecek bir çıkış yaptı. Yarın Suriye sınırına ilk mayını döşeyeceğini belirten Özdağ, "Yarın Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gidiyorum. Reyhanlı'da, Türkiye- Suriye sınırına, iktidara geldiğimizde tamamlamak üzere ilk mayını yerleştireceğiz. Buradan tüm dünyaya duyuruyorum" ifadelerini kullandı. Özdağ'ın bu çıkışına ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan jet yanıt geldi.

"Meczup desen meczup, aklını kaybetmiş desen aklını kaybetmiş"

İzmir Emniyet Müdürlüğüne yeni araçların tahsis edilmesi nedeniyle Konak Meydanı'nda düzenlenen törene katılan Bakan Soylu, Özdağ'ı hedef aldı. Zafer Partisi liderini uluslararası istihbarat örgütlerinin maşası olarak nitelendiren Soylu, "Bugün Gazi Meclisimizde milletvekili demeye de ağzım dilim varmıyor da birisi, yani kullanılmaya çok müsait olan, kullanılan, uluslararası istihbarat örgütlerinin maşası olmuş birisi diyor ki; 'Elime mayın alıyorum, mayınla beraber Hatay sınırına gideceğim.' Hatay sınırına mayın döşeyecekmiş. Meczup desen meczup, aklını kaybetmiş desen aklını kaybetmiş. ya ne yapmaya çalışıyorsun? Fikrin, zikrin düşüncen ne?" dedi.

"Bunu ne yapacaksın?"

Özdağ'ın ırkçılık yaptığını söyleyen Soylu, "Yani kimsenin aklına gelmeyecek bir işle beraber medyada, Türkiye'de gündem olmayı hayal ediyorsan bunun farklı yöntemleri de var. O yöntemleri kullanarak bunu gerçekleştirebilme imkanına sahip olabilirsin. Bu ülkenin bir medeniyeti var. Bu milletin bir karakteri var. Niye zorlamaya çalışıyorsun her şeyi? ve niye bir yabancı düşmanlığı, bir ırkçılık ortaya koymaya çalışıyorsun? ve bu ırkçılıkla beraber eline ne geçecek? Bunu ne yapacaksın?" ifadelerini kullandı.

"İnşallah onlar da gerekli çareyi ortaya koyacaklardır"

Soylu sözlerini şöyle sürdürdü: "Neymiş, gidecekmiş sınıra mayın döşeyecekmiş, ya sınırın kilometrelerce uzağına senin girebilmene biz müsaade eder miyiz? Elbette ki bir bakanın da kendine ait hukuki sorumluluğu var, milletvekilinin de kendine ait hukuki sorumluluğu var. Öyle herkesin istediği her yere han kurabilmesine kimse müsaade etmez. Herkes hukukun içerisinde hareket etmekle mükelleftir. Akıllara zarar bir şey. Yani bu anlayışla, farklı bir düşünceyle yaklaşmanın ben bir ruh sağlığı ve akıl sağlığı meselesi olduğunu uzun zamandan beri söylüyorum. Ama elbette ki bu benim alanım değil tıbbın alanı, inşallah onlar da gerekli çareyi ortaya koyacaklardır."

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Yorumlar

Ümitin, bay k.malin, meralin vizyonu yokki

Ümitin, bay k.malin, meralin vizyonu olmadığından böyle vatandaşlarla dalga geçiyorlar. Hiç duydunuzmu onlardan. Biz gelirsek çok şeritli yollar, tüneller, limanlar yapacağız.? Fazla saymayacağım. Çünkü onların vizyonu yok. Anlamazlar. Yapamazlar. Yapmayacaklar. Yapan olsaydı 1923den AKP gelesiye kadar ortalıkta dolaşan partiler yapabilirdi.

böylesine böyle gider

soylu eğer yabancı düşmanlığı yapıyorsa sende onun geldiği yere atom bombası yerleştir bir daha böyle birisi bu ülkeye girmesin bakarsın bunun kanından bir ırkçı daha girmeye çalışır
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