0553 313 94 23

Bakan Soylu'dan tokat gibi cevap

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisine Twitter'dan hakaret eden Mehmet Bekaroğlu'na "güya biz diktatörüz" diyerek karşılık verdi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 22:41

CHP'li Mehmet Bekaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alarak terörist Murat Karayılan'a benzetmiş ve ülkeye Karayılan'dan daha fazla zarar vermekle suçlamıştı.

"GÜYA BEN İÇİŞLERİ BAKANIYIM"

Bakan Soylu ise bu akşam CNN Türk'te Hande Fırat'ın konuğu oldu ve Bekaroğlu'nun bu ven benzeri tweetlerine şu sözlerle karşılık verdi;

"Şuraya bakar mısınız? Güya ben İçişleri Bakanıyım, diktatörüz ya. 'Allah belanı versin' diyor ve beni ajan provakatörlükle suçluyor. "

 

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 22:41
  1. Mehmet Bekaroğlu
  2. CHP
  3. Süleyman Soylu

YORUM YAZ

  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş1 sa önce
    mehmet bekaroğlu denen şahıs diktatör olan birine bela okuda görelim. bak ne yapıyor senin belanı .................baktılar yumuşak beyefendisüleyman beyi tahrik etmeye çalışıyorlar. allah sizin verecek be..........................nızı pislikler
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Çarpıcı açıklama: ABD, İsrail ve Yunanistan'ın namluları Türkiye'ye çevrildi!
  1. Çarpıcı açıklama: ABD, İsrail ve..
  2. Beyaz Saray tarih verdi! İkinci..
  3. Korkunç vahşet! Köpeğin gözlerini..
  4. Etimek tatlısı
  5. Almanya'da flaş gelişme! İstifasını..
  6. Minik Leyla'nın cenazesi Erzurum'a..
  7. Hiperaktivite bozukluğu olan..
  8. Galatasaray'dan minik Leyla paylaşımı
  9. Dünya Kupası'nda tarihi geri dönüş
  10. Bakan Soylu'dan çok sert açıklama: HDP..
  11. 'Pezevenk' Müjdat Gezen konuştu: Benim..
  12. Kalp krizini anlamanınyolları
  13. Endonezya Bali Adası'nda Agung..
  14. Çabuk acıkmayı engelleyen besinler
  15. Bilecik'te korkutan orman yangını çıktı
  16. Dünya Kupası'nda unutulmaz geri dönüş!..
  17. Bakan Süleyman Soylu'dan çok sert sözler
  18. Hakkari'de köpeğin gözlerini oyup,..
  19. Kocaeli'de yerli kripto para..
  20. Muğla'nın Fethiye ilçesinde onlarca..
Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı!
Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı!
Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
FETÖ'cüler deşifre oldu! Şimdi de onlar devlete sızmaya çalışıyor
FETÖ'cüler deşifre oldu! Şimdi de onlar devlete sızmaya çalışıyor
İşte Erdoğan'ın 1 No'lu kararnamesi
İşte Erdoğan'ın 1 No'lu kararnamesi
Dışa bağımlılık bitiyor! Türkiye üretecek
Dışa bağımlılık bitiyor! Türkiye üretecek

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Öldürülen bakkalın eşine Cumhurbaşkanı Erdoğan sözü!
Öldürülen bakkalın eşine Cumhurbaşkanı Erdoğan sözü!
YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?
YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?