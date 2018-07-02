Bakan Soylu'dan tokat gibi cevap

CHP'li Mehmet Bekaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alarak terörist Murat Karayılan'a benzetmiş ve ülkeye Karayılan'dan daha fazla zarar vermekle suçlamıştı.

"GÜYA BEN İÇİŞLERİ BAKANIYIM"

Bakan Soylu ise bu akşam CNN Türk'te Hande Fırat'ın konuğu oldu ve Bekaroğlu'nun bu ven benzeri tweetlerine şu sözlerle karşılık verdi;

"Şuraya bakar mısınız? Güya ben İçişleri Bakanıyım, diktatörüz ya. 'Allah belanı versin' diyor ve beni ajan provakatörlükle suçluyor. "