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Gündem Bakan Soylu'dan sosyal medya tepkisi: Emperyalizmin bu oyuncağı insanlığı teslim alamaz
Gündem

Bakan Soylu'dan sosyal medya tepkisi: Emperyalizmin bu oyuncağı insanlığı teslim alamaz

Sosyal medya platformu Twitter'ın LGBT'yi koruyarak Türkiye'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gibi birçok ismin twitlerine sınırlama getirmesine Bakan soylu sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 22:07:00 -
Bakan Soylu'dan sosyal medya tepkisi: Emperyalizmin bu oyuncağı insanlığı teslim alamaz

Twitter'ın LGBT'lilere yönelik eleştirel twitlere izin vermemesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sert tepki gösterdi.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

Terör örgütlerine ve sapkın LGBT'ye koruma kalkanı oluşturan Twitter; Şahit oluyoruz ki, eline geçirdiği iletişim tekeliyle ülkelerin kimyasını, demokrasinin kimyasını, huzurun kimyasını bozmaya çalışmaktadır. Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz...

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