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Gündem Bakan Soylu'dan şehit polis memuru için başsağlığı mesajı
Gündem

Bakan Soylu'dan şehit polis memuru için başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balıkesir'de şüphelilerin açtığı ateş sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Abdulkadir Güngör için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 23:33:00 -
Bakan Soylu'dan şehit polis memuru için başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balıkesir'de şüphelilerin açtığı ateş sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliğinde görevli polis memuru Abdulkadir Güngör için başsağlığı mesajı yayımladı.

Soylu, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, Balıkesir'de şüphelilerin açtığı ateş sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen polis Abdulkadir Güngör'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, polis teşkilatı ve aziz millete başsağlığı dileyerek "Rabb'im, şehidimizin makamını ali eylesin." ifadelerini kullandı.

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