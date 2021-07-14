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Gündem

Bakan Soylu’dan şehit bekçi Koşal için mesaj

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şehit bekçi Gökçen Koşal için başsağlığı mesajı gönderdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 09:52:00 -
Bakan Soylu’dan şehit bekçi Koşal için mesaj

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ'da ihbar üzerine kavgaya müdahaleye giden ve burada uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan bekçi Gökçen Koşal için başsağlığı mesajı yayımladı.

Soylu, mesajında, "Tekirdağ'da, olay yerine gittikleri esnada uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düşen bekçimiz Gökçen Koşal'a Allah'tan rahmet, ailesi ve Polis Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Rabbim, şehidimizin makamını ali eylesin." ifadelerini kullandı.

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