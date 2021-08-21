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Gündem Bakan Soylu'dan Mehmetçik'e teşekkür! Ziraat Bankası'nı temizlerken buldular
Gündem

Bakan Soylu'dan Mehmetçik'e teşekkür! Ziraat Bankası'nı temizlerken buldular

İncelemeleri sırasında, Samsun Jandarma Komutanlığı Kavak Asayiş Komando Bölüğü'nün Ziraat Bankası Bozkurt Şubesi'nin bodrum katını temizlerken para bulduğunu öğrenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, askerlere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 13:46:00 -
Bakan Soylu'dan Mehmetçik'e teşekkür! Ziraat Bankası'nı temizlerken buldular

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerine devam etti.

Bakan Soylu, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Temizleme çalışmalarını yakından takip eden Soylu, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

İncelemeleri sırasında, Samsun Jandarma Komutanlığı Kavak Asayiş Komando Bölüğü'nün Ziraat Bankası Bozkurt Şubesi'nin bodrum katını temizlerken para bulduğunu öğrenen Bakan Soylu, askerlere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Bakan Soylu, askerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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