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Bakan Soylu'dan Leyla ile ilgili açıklama

Kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki minik Leyla ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 20:22
Bakan Soylu'dan Leyla ile ilgili açıklama

Tüm Türkiye'yi yasa boğan minik Leyla'nın ölümüyle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi.

Bakan Soylu, "Leyla defalarca aranan bir yerde bulundu. Ailenin başı sağ olsun. Ülkemizin başı sağ olsun. Olayın bütün boyutunu arkadaşlarımız takip ediyorlar. Çok ufak bir darp gözüküyor. Otopsi soncunda belli olacak. Şu ana kadar bulabilmeyi ümit ediyorduk. Çocuğun hayatı bizim için önemliydi. Çocuğun gözden çıkarırlar. diye endişemiz vardı." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 20:22
  1. Süleyman Soylu
  2. İçişleri Bakanı

YORUM YAZ

  • Salim koçdemirSalim koçdemir3 sa önce
    Yazıklar olsun ya; koskoca devlet ne kadar aciz duruma düştü. Bir sapığı bir çocuk katilini bile idam edemiyoruz. Yazık yazık. Artık yazacak kelime bile bulamıyorum.
  • ahmetahmet3 sa önce
    herşeye KHK çıkaranlar neden iş buna gelince KHK çıkarmıyorlar...
  • hercaihercai3 sa önce
    Haklisin Selim. Cocuk katledenleri aninda asmali! Ustelik bu adamlarin hepsi sapik!
  • saddisaddi2 sa önce
    İDAMI KALDIRANA LANET OLSUN.O BABA İNTİKAMINI ALSA, Kİ EMİNİM DOYMAZ, BABAYI TUTUKLARLAR. BÖYLE MANTIKSIZ HUKUKA ...
  • MtMt2 sa önce
    İdam şart.
  • pınar demirpınar demir1 sa önce
    idam idam
  • Oguz KaanOguz Kaan3 sa önce
    Idam isteriz getirin artik yasayi. Meclis yapamiyorsa bu isi bizlerin önüne getirin sandiklari. Siz demedinizmi milletin iradesinin üstünde baska irade yok diye idaaaaaaaaaaaaaam.
  • Levent coskunLevent coskun3 sa önce
    Hadım madım hikaye; 80 milyon idam beklerken bu neyin inadı. Neden? Hani halk ne istiyorsa oydu. Hani halkın önünde kimse duramazdı.
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