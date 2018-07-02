Bakan Soylu'dan Leyla ile ilgili açıklama

Tüm Türkiye'yi yasa boğan minik Leyla'nın ölümüyle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi.

Bakan Soylu, "Leyla defalarca aranan bir yerde bulundu. Ailenin başı sağ olsun. Ülkemizin başı sağ olsun. Olayın bütün boyutunu arkadaşlarımız takip ediyorlar. Çok ufak bir darp gözüküyor. Otopsi soncunda belli olacak. Şu ana kadar bulabilmeyi ümit ediyorduk. Çocuğun hayatı bizim için önemliydi. Çocuğun gözden çıkarırlar. diye endişemiz vardı." ifadelerini kullandı.