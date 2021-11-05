Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na okkalı cevap

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti'nin Türkiye'yi küçültmeye çalışanlara karşı bir devrim yaptığını söyledi.

Bakan Soylu, İzmir'deki 30 Ekim 2020’de yaşanan depremde evleri ağır hasar gören vatandaşlar için yapılan konutları inceledi. Tamamlanan örnek daireleri gezen Soylu, yetkililerden bilgi aldı.

Burada vatandaşlar ve esnafla sohbet eden Soylu, sonrasında AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulundu. Soylu'yu AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle ve parti yöneticileri karşıladı.

İl başkanlığında bulunan konferans salonunda partililere hitap eden Soylu, Türkiye'nin gençliğiyle gurur duyduklarını, gençlerin Türkiye'yi daha iyi bir noktaya ulaştıracağına inandıklarını söyledi.

Bugünkü İzmir programı kapsamında, asayişten uyuşturucuyla mücadeleye, diğer güvenlik meselelerinden aile içi şiddete kadar kentin durumuna ilişkin konuların ele alındığı toplantıya katıldığını kaydeden Soylu, davet üzerine MHP İzmir İl Başkanlığını ziyaret ettiğini, depremde evleri ağır hasar gören vatandaşlar için yapılan konutları incelediğini söyledi.

AK Parti hizmetlerini anlattı

AK Parti'nin Türkiye'de büyük ve önemli hizmetler gerçekleştirdiğini kaydeden Soylu, her afette vatandaşın yanında olduklarını dile getirdi.

Afet konusunda zarurete düşen vatandaşlara "Devlet nerede?" diye sordurmadıklarını, milletin sorunlarından kaçmadıklarını kaydeden Soylu, deprem, sel, yangın yerinde hemen milletle birlikte olduklarını ve güçlü bir Türkiye yönetimi ortaya koyduklarını ifade etti.

AK Parti kadrolarının 20 yılda büyük bir devrim gerçekleştirdiğini aktaran Soylu, şöyle konuştu:

"Uçağa binmek lüks işiydi, şimdi çoluk, çocuk, aile herkes bir yerden bir yere hava ulaşımının yapılabildiği bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Burada bir nesil var, Türkiye'de çok şeyler gördü. Bir Başbakanın idam edildiği hikayesiyle beraber yürüdük. Hepimizi korkuttular. Anneler, çocuklarını siyasete sokmak istemediler. Milletin iradesiyle ve siyasetle Türkiye'nin kendi özgürlüğüne kavuşmasını engellemek için üzerimize vesayet koydular. Bizi birbirimize düşürdüler. Amerika'dan, Avrupa'dan bize parmak salladılar. 'Siz yapamazsınız, siz terörle mücadele etmek için yurt dışına çıkamazsınız, sınırları aşamazsınız, siz istediğiniz gibi karar veremezsiniz' diye bizi küçümsemeye, bizi aşağılamaya çalıştılar. Hep siyasetin önünü kesmeye çalıştılar. Siyasetin önünü keserken demokrasinin, milli iradenin ve ayın zamanda milletin önünü kesmeye çalıştılar. Bunu kırmak zordu. AK Parti kurulduğu günden itibaren bunu kırmak için mücadele yaptı."

Bakan Soylu, AK Parti'nin sadece şehir hastaneleri, dünyanın en büyük havalimanı, barajlar, yollarla devrim yapmadığını kaydederek, "AK Parti başka bir devrim yaptı. Türkiye'yi küçültmeye çalışanlara, Türkiye'ye özgüven kaybettirmeye çalışanlara, 'siz yapamazsınız.' diyenlere karşı bütün tehditleri itti ve 'Biz gerçekleştiririz." diyerek devrim gerçekleştirdi." diye konuştu.

Seçim tartışmaları

Partililerin "Vur vur inlesin, Kılıçdaroğlu dinlesin" şeklindeki tezahüratına, "Ben ne Kılıçdaroğlu'na vurayım, millet 10 senedir vuruyor, anlamıyor. Ben ne diyeyim..." şeklinde karşılık veren Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birileri diyorlar ki 'Biz 2023'te iktidara geleceğiz'. Hesap yapıyorlar, anketlerden araştırmalardan bahsediyorlar. AK Parti ilk seçime 34,5 ile başladı ve birçok seçimde CHP ile karşı karşıya geliyor. Bir tek CHP yöneticisi çıksın desin ki bugün, 'Biz araştırmalarda yüzde 24-25 puana ulaştık.' 24-25 puanı daha göremiyorlar. Tam 20 yıldır muhalefetteler, biz 20 yıldır iktidardayız. Millet bizimle beraber. Onlara da bir arpa boy yol aldırmıyor. Muhalefeti beceremiyorsun, iktidarı nasıl becereceksin Kılıçdaroğlu... Bir söz söyleyeyim de kulağına küpe olsun o belediye başkanların var ya, hani uğraştığın belediye başkanları var bilesin onlar sadece senin değil milletin kuyusunu da kazıyorlar. Onların yapamadıklarından dolayı 2023'te bu millet sana ayrı fatura kesecek."

Milletin her şeyi gördüğünü ifade eden Soylu, "Biz twitter'dan anlamayız. AK Parti tweet atmaz atarsa bile iş yaparak tweet atar, dedikodu yaparak tweet atmaz" ifadelerini kullandı.