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Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na cevap: Kimyası bozulmuş

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:- "(Ekrem İmamoğlu) Bugün bana laf yetiştirmiş, 'İstanbul'da iftar yapacağına Ankara'da işine baksın' demiş. Benim herhalde İçişleri Bakanı olduğumu unuttu, İstanbul'dan da sorumlu olduğumu unuttu. Biz Türkiye'nin her tarafında oluruz. Sayın İmamoğlu, biraz kimyan altüst olmuş, biraz da sağa sola laf yetiştirmeye çalışıyorsun. Ne boyun yeter, ne de bizim samimiyetimizle böyle bir anlayış içerisinde olabilmeye kabiliyetin yeter" dedi.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 01:31
Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na cevap: Kimyası bozulmuş

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "(Ekrem İmamoğlu) Bugün bana laf yetiştirmiş, 'İstanbul'da iftar yapacağına Ankara'da işine baksın' demiş. Benim herhalde İçişleri Bakanı olduğumu unuttu, İstanbul'dan da sorumlu olduğumu unuttu. Biz Türkiye'nin her tarafında oluruz. Sayın İmamoğlu, biraz kimyan altüst olmuş, biraz da sağa sola laf yetiştirmeye çalışıyorsun. Ne boyun yeter, ne de bizim samimiyetimizle böyle bir anlayış içerisinde olabilmeye kabiliyetin yeter." dedi.

Soylu, Cevahir Otel'de katıldığı iftarda yaptığı konuşmada, 23 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerinin tekrarlanacağını hatırlatarak, İstanbul'un anlamının büyük olduğunu ve maneviyatın emaneti olduğunu söyledi.

Böyle bir şehrin, kıymetini bilmeyenlere teslim edilemeyeceğini dile getiren Soylu, "Milletin oy hakkını savunamayacaksak neyin mücadelesini yapacağız? Hayatımda şu seçim ve sonrasında yaşadığım işleri hiçbir zaman ne yaşadım ne gördüm. Öyle bir hava oluşturdular, öyle bir atmosfer oluşturdular ki, 'Bu seçimde hile yapıldı' demeyi bile kendinize neredeyse hak görmeyecek bir psikolojinin içine bizi itmeye çalıştılar. Bu nedir biliyor musunuz? Ben bu psikolojiyi duydum ve hissettim. Türkiye'yi darbe psikolojilerine böyle götürdüler. Aynen Ankara'da köylüleri Tandoğan Meydanına böyle sokmadılar. Aynen 28 Şubat'ta insanları camilere gitmekten böyle alıkoydular. Aynen insanları, etnik kimliklerini ve mezheplerini söylemekten böyle korkuttular. Bu bir zihniyettir. " diye konuştu.

 

- "Biz Türkiye'nin her tarafında oluruz"

Soylu, yerlerinin Cumhuriyet Halk Partisi neredeyse tam onun karşısında olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlar neredeyse biz onların tam karşısındayız. Yıllarca bu milleti üstenci bir bakışla, elitist bir bakışla başka bir noktaya getirdiler, ötekileştirdiler. Yıllarca vesayet sistemi ile iktidarı gizli ellerinde tuttular. Ne zaman vesayet sistemi ellerinden gitti, bu sefer oyunu bozmaya ve Türkiye'nin dışında ne kadar unsur varsa onlarla iş birliği yaparak bu ülkenin huzurunu kaçırmak için ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Onlar için kimlik, anlayış hiçbir zaman önemli olmadı. Yaptıkları bir tek şey var o da şuydu; kendileri dışında kimseyi bu ülkeyi yönetmeye reva görmediler.

Süslü laflara, sahte gülücüklere hiçbir zaman itibar etmemek lazım. Uzun yıllardan beri aradığımız noktaya geldik. Benim ülkem eski Türkiye değil. Benim ülkem güçlü bir Türkiye bugün, bu coğrafyada eski Türkiye olmadığını herkese hissettirdi. Bugün bizi zayıflatmak istemelerinin nedeni budur. Bugün terörle mücadelede de önemli bir yere geldik. Karşımızdaki terör örgütlerinin patronu bellidir. Onlara yardım eden Amerika, Fransa ve Avrupa devletleridir. Bunların hepsini biliyoruz. Samimiyetle mücadele edilirse, milletle el ele olunursa teröre fırsat verilmezmiş, bu görüldü"

Soylu, İçişleri Bakanlığı'nın tüm ülkedeki istihbaratı kendi içinde tuttuğunun altını çizerek, "Ben İçişleri Bakanlığı'na geldiğimde bir CD verip, jandarma, emniyet ve istihbarattaki arkadaşlarıma, 'Şu CD'lere, istihbaratları koyun da ben kasama koyayım' desem bana yakışır bir davranış olur mu? Bu ülke bana namusunu emanet etmiş, bu devlet bana mahremini teslim etmiş. Ne yapmalıydım? O istihbaratları alıp, bir kasaya mı koymalıydım? Çocuk yürüyüşünden belli olur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına kısa süre olarak gelen İmamoğlu'nun yaptığı ilk iş İstanbul Büyükşehir verilerini kopyalamak oldu. Ne devlet adamlığına yakışır, ne bir ciddiyete yakışır, ne bir sorumluluğa yakışır, ne de bir yöneticinin yönetme kabiliyetine yakışır, ne de güvene yakışır. Aynı zamanda bugün bana laf yetiştirmiş, 'İstanbul'da iftar yapacağına Ankara'da işine baksın' demiş. Benim herhalde İçişleri Bakanı olduğumu unuttu, İstanbul'dan da sorumlu olduğumu unuttu. Biz Türkiye'nin her tarafında oluruz. Sayın İmamoğlu, biraz kimyan altüst olmuş, biraz da sağa sola laf yetiştirmeye çalışıyorsun. Ne boyun yeter ne de bizim samimiyetimizle böyle bir anlayış içerisinde olabilmeye kabiliyetin yeter." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 22 Mayıs 2019 Çarşamba 01:31
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  4. Ekrem İmamoğlu

YORUM YAZ

  • Yorgundum Yorgundum 59 dk önce
    İlk yorumu yazan benim ;))
  • Yunus 16 Yunus 16 1 sa önce
    GERÇEK MİLLİ YÖNETİCİLER. NİHAYET 15 TEMMUZ 2016 DAN SONRA KENDİ KENDİMİZİ YÖNETMEYE BAŞLADIK. BİZE ŞER GİBİ GELDİ, LAKİN ALEMLERİN SAHİBİ BÜYÜK ALLAH IM, SİZ BİLEMEZSİNİZ DİYOR!! ŞER GİBİ GÖRDÜKLERİNİZİN ARKASINDAN HAYIR GELEBİLİR SİZ BİLEMEZSİNİZ " DİYE BİZ ACİZ KULLARINI AYETİ KERİME İLE İKAZ EDİYOR.. İNŞAALLAH 15 TEMMUZ BÜYÜK TÜRK MİLLETİNİN UYANIŞI OLDU. ALLAH, ŞEHİTLERİMİZ GAZİLERİMİZ VE KAHRAMANLARIMIZDAN RAZI OLSUN. GERÇEK MİLLİ MUHAFAZAKAR VATANSEVER CESUR YÜREKLER ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN. ARTIK SÖMÜREMİYECEKLER
  • Elazığ muratElazığ murat1 sa önce
    Senin allahın a gurban onun her yeri bozuk çapida yüreği de haddi de yetmez senle boy ölçülmeye
  • HasanHasan1 sa önce
    Rabbim seni de ilerde bu devlete başkan yapsın. Allah için seni çok seviyorum, yürekli insan! Hislerimize tercüman oluyorsunuz. Rabbim sizin gibileri her türlü kötülüklerden korusun!
  • YükselYüksel2 sa önce
    Bravo, olmayan birini gündemde tutup adam yerine koyarak cevap veriyorsunuz. Sayın Bakan ve Akit gazetesi, bu adamın her dediğine cevap verip, yazarak gündemde tutmanız size hiçbirşey kazandırmaz, bilakis kendi ayağınıza sıkıyorsunuz.
  • Mikail okuroğlu beylikdüzü Mikail okuroğlu beylikdüzü 2 sa önce
    Aynen katılıyorum sayın bakanımAllah cc samimi olmayana bu dunyada da ahiret dede soracak adam olsalar inandıkları gibi terki dünya yaparlar nerde o yüz üçbeş den fazla çıkmadı.
  • Ahmet koç Ahmet koç 2 sa önce
    Yüreğinize sağlık bakanım. Allah sizleri ülkemizi ve de geleceğimizi iman ve afiyet üzere muhafaza eylesin. Amiin

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