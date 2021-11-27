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Gündem Bakan Soylu'dan İHH gönüllüleri için başsağlığı mesajı
Gündem

Bakan Soylu'dan İHH gönüllüleri için başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'daki trafik kazasında Baykar mühendisi Tarık Kesekçi'nin de aralarında bulunduğu hayatını kaybeden İHH gönüllüleri için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 22:55:00 -
Bakan Soylu'dan İHH gönüllüleri için başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafik kazasında hayatını kaybeden İHH İnsani Yardım Vakfı gönüllüleri için yayımladığı başsağlığı mesajında, "Depremde, selde, yangında ve daha birçok konuda birlikte çalıştığımız İHH İnsani Yardım Vakfı’nda gönüllü olarak görev yapan ve trafik kazasında vefat eden kardeşlerimiz, Murat Can Kaya, Yusuf Taha Göktaş, Tarık Kesekçi ve Kaan Talip Tığlı'ya Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başsağlıüı mesajı yayımladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, trafik kazasında hayatını kaybeden İHH gönüllüleri için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Soylu paylaşımında, “Depremde, selde, yangında ve daha birçok konuda birlikte çalıştığımız İHH İnsani Yardım Vakfı’nda gönüllü olarak görev yapan ve trafik kazasında vefat eden kardeşlerimiz, Murat Can Kaya, Yusuf Taha Göktaş, Tarık Kesekçi ve Kaan Talip Tığlı'ya Allah'tan rahmet diliyorum. Vefat eden kardeşlerimizin ailelerine, yakınlarına ve İHH İnsani Yardım Vakfı ailesine başsağlığı diliyorum. Rabbim, mekanlarını cennet, makamlarını âlî eylesin inşallah” ifadelerini kullandı.

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