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Siyaset Bakan Soylu'dan HDP binasına operasyon açıklaması!
Siyaset

Bakan Soylu'dan HDP binasına operasyon açıklaması!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'nin Esenyurt binasına yönelik düzenlenen operasyona ilişkin açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 12:01:00 - 2021-01-24 12:06:35
Bakan Soylu'dan HDP binasına operasyon açıklaması!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'nin Esenyurt binasına yönelik düzenlenen operasyona ilişkin son dakika gelişmelerini aktardı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Soylu şu ifadelere yer verdi;

23 Ocak 2021

Gece 23.30

Esenyurt HDP binası

Demokrasinin istismarı her daim mümkündür..

AİHM kararları, Venedik kriterleri vs..

Batı istismara müsaade etmiyor,

Ancak bizden istiyor.

Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde buna müsaade edilmez...

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Yorumlar

Millet

Soylu bakanım, bu millet sizin arkanızda. Rabbim yardımcınız olsun, durmak yok yola devam.
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