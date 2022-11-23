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Gündem Bakan Soylu'dan deprem açıklaması: Yaralılar var
Gündem

Bakan Soylu'dan deprem açıklaması: Yaralılar var

Düzce Gölkaya'da meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem nedeniyle yüksekten atlayıp yaralananların olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 04:56:00 -
Bakan Soylu'dan deprem açıklaması: Yaralılar var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Düzce Gölkaya'da 04.08 saatlerinde bir deprem meydana geldi. Düzce ve çevre illerin valileri ile yaptığım görüşmede olumsuz bir görüşme söz konusu değil, yüksekten atlayıp yaralanma olayı var sadece artçı depremler devam ediyor. Panik ve yaralanmanın dışında yaralanma var. İstanbul ve Sakarya'dan panikle atlamadan dolayı bir yaralanma söz konusu sadece. Karadeniz Ereğli'de bir evin yıkıldığı ihbari yapıldı." dedi.

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