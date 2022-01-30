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Siyaset Bakan Soylu'dan bomba yorum: Çocuktan al haberi!
Siyaset

Bakan Soylu'dan bomba yorum: Çocuktan al haberi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden mikrofonu kaparak Kılıçdaroğlu'na 'hain' diyen çocuk için, "Çocuk, Eren Bülbül'ün katillerinin arkadaşlarına 'hain' demiş. 'Çocuktan al haberi" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-30 20:24:00 - 2022-01-30 20:27:13

Trabzon'daki açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, sahneye davet ettiği çocuğun sözleri siyaset gündemine damga vurdu. İçişleri Bakanı Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden mikrofonu kaparak, “Arkadaşlar, Cumhurbaşkanı amcamızın karşısındaki bu Bay Kemal hain hain. Adam burada. En iyi adam. Ona oyununuzu verin. O en büyük” sözlerini kullanan çocuk için "Çocuk, Eren Bülbül'ün katillerinin arkadaşlarına 'hain' demiş. 'Çocuktan al haberi" dedi.

Ağlayan çocuğu sahneye aldırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan, konuşmasını gerçekleştirdikten sonra beraberindeki heyet ve bakanlar ile kurdele kesme töreni için sahneye davet etti. Bu sırada Erdoğan, ağlayan bir çocuğu görünce korumalarına talimat vererek sahneye aldırdı.

Küçük çocuk sahneye çıktıktan sonra, “Arkadaşlar, Cumhurbaşkanı amcamızın karşısındaki bu Bay Kemal hain hain. Adam burada. En iyi adam. Ona oyununuzu verin. O en büyük” diye konuştu.

"Eren Bülbül'ün katillerinin arkadaşlarına 'hain' demiş"

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir çocuk ağlar, Cumhurbaşkanı merak eder. Çocuk, derdini anlatır ve ardından Cumhurbaşkanımızın elinden mikrofonu kapmak ister. Herkes çocuğun atikliğine tebessüm ederken lider, çocuğu kırmaz... Çocuk, Eren Bülbül'ün katillerinin arkadaşlarına 'hain' demiş. 'Çocuktan al haberi'" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden mikrofonu kapan Trabzonlu çocuk öyle şeyler söyledi ki...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden mikrofonu kapan Trabzonlu çocuk öyle şeyler söyledi ki...

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden mikrofonu kapan Trabzonlu çocuk öyle şeyler söyledi ki...

 

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