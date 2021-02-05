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Gündem Bakan Soylu'dan Boğaziçi paylaşımı: Devlet burada
Gündem

Bakan Soylu'dan Boğaziçi paylaşımı: Devlet burada

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valiliği'nin Kadıköy'de meydana gelen eylemlerde 65 şüphelinin gözaltına alınmasına ilişkin açıklamasını 'devlet burada' notuyla paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 11:23:00 -
Bakan Soylu'dan Boğaziçi paylaşımı: Devlet burada

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından İstanbul Valiliği'nin yaptığı basın açıklamasını 'devlet burada' notu ile paylaştı. Valilik açıklamasında, dün Kadıköy İskele Meydanı'nda yasa dışı eylem yapan 65 şüphelinin gözaltına alındığı, bunlardan 58'inin farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı, irtibatlı olduğu belirtildi.

'Farklı silahlı terör örgütleriyle iltisak'

Açıklamada, "Gözaltına alınan 58 şüpheliden, 1 şahsın DHKP-C silahlı terör örgütü üyesi olduğu ve arandığı, 28 şahsın DHKP-C, MLKP, TKEP/L, TİKKO, THKPC, TKML terör örgütleriyle, 22 şahsın PKK/KCK silahlı terör örgütüyle ilgili geçmişte suç kayıtlarının bulunduğu, 7 şahsın farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı oldukları tespit edilmiştir" denildi.

Diğer 7 kişinin ise herhangi bir suç kaydının bulunmadığı kaydedildi.

Soylu'nun paylaşımı şöyle:

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