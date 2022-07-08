Bakan Soylu'dan Afganistan paylaşımı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afganistan'a yapılan yardıma ilişkin bir paylaşımda bulundu.
İçişleri Bakanı Soylu, Afganistan’da yaşanan deprem sonrası yola çıkan İyilik Treni'nin, deprem bölgesine ulaştığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, "Bizler, iyilik medeniyetinin evlatlarıyız. Dünyanın dört bir yanını iyilikle ilmek ilmek işlemek, bizlere atalarımızın mirasıdır... Afganistan’da yaşanan deprem sonrası yola çıkan İyilik Trenimiz, deprem bölgesine ulaştı. 1400 çadır ile birlikte yardımlar dağıtılmaya başlandı." paylaşımda bulundu.