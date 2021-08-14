Bakan Soylu'dan açıklama: Yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batı Karadeniz'deki sele ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Soylu, "Kimse, 'Nerede bu devlet' demedi. Devlet tüm unsurlarıyla büyük bir çaba ortaya koydu, koymaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Soylu, "Kastamonu'da 48, Sinop'ta 8, Bartın'da 1 kişi hayatını kaybetti. Kastamonu'da 62, Sinop'ta 14 kayıp ihbarı var." dedi.

Bakan Soylu, "Evini tahliye eden, evinde hasar olan vatandaşımıza, 50 bin liraya kadar kira ve eşya yardımı yapacağız" dedi.

Soylu, "Yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı." ifadelerini kullandı.