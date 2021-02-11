Bakan Soylu vatandaşa çağrı yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karabük 112 Acil Çağrı Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Avrupa Birliği müktesebatına uygun bir şekilde adım attıklarını ifade eden Bakan soylu, tüm çağrıların 112 numarası ile tek çatı altında hizmete alındığını ifade etti.

Bakan Soylu, "Emniyet teşkilatımız hem jandarma hem sağlık teşkilatımız hem orman teşkilatımız, itfaiye teşkilatımızı bunun yanında diğer acil çağrı merkezlerimizin çağrı karşılayıcılarının bulunduğu bir merkez. Bu merkezin ülkemiz için anlamı şu. Şu anda ülkemizde 155, 156, 157 gibi birçok sahip birimlerin acil çağrı numaralarını tek çağrı numarası adı altında topluyoruz. Biz bu işlemi 2009 yılında Antalya, ardından da Burdur ilinde başladık. Ve 2016 yılına kadar da toplam 24 ili kendi vilayetlerinde 112 çağrı adı altında topladık. O tarihten itibaren tekrar Avrupa muktebesatına uygun bir şekilde bir adım daha attık.

81 vilayette 112 numarası adı altında tüm acil çağrıları toplamayı hedefliyoruz. Karabük'ün anlamı biz bugün 70. vilayetimizi Karabük'te 112 numarası adı altında tüm acil çağrılar için hizmete alıyoruz. Allah nasip ederse Haziran ayı sonunda da 112 numarası adı altında vatandaşımız 112'yi çevirdiğinde tüm acil çağrılara ulaşabilecek sistemi Haziran sonunda ulaşacağız. Nasip olursa, gayretimiz bu noktadadır.

Burada özellikle yeni bir hamle daha yaptık. Eğer her ilde kendi veri merkezini oluşturmuş olsaydık. Yaklaşık 20 katlık bir maliyetle karşı karşıya kalacaktık. Oysa 24 çağrı merkezinden sonra şöyle bir karar aldık. Bunu bulut sistemine çıkarttık. Her ile kendi veri merkezini yapmadık. Hem maliyetten, hem insan kaynağından onu iyi bir şekilde oradan kaçınıp maliyetini azaltıp hem de yatırımımızı da efektif bir hale getirip teknoloji ile bunu bütünleştirme imkanına sahip olduk.

Şunu ifade etmek gerekir ki 112 önce acil çağrı elemanlarımız bu çağrıları karşılıyor. Çağrıyı gönderen ve bir acil durumu olan vatandaşımızın hemen telefonundan eğer tespit edilebiliyorsa hem konumu hem de aynı zamanda adı soyadı tespit edilip ilgili bölüme hemen aktarılıyor. Burada da saniyelerle yarışan bir sisteme sahip olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.