Bakan Soylu: Uyuşturucunun da terörün de kökü kuruyacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Eren Abluka 15 Operasyonu'nda 1 ton esrar, 2 milyon 144 bin kök kenevir ele geçirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Soylu, yapmış olduğu açıklamada "Uyuşturucunun da terörün de kökü kuruyacak. Eren Abluka 15 Narko Terör Lice’de başladı. 1 ton esrar 2 milyon 144 bin kök kenevir ele geçirildi. Jandarmamız; Terör örgütüne de terörün finansmanına da uyuşturucu ve gelirine de aman vermiyor. Allah ayağınıza taş değdirmesin." dedi.