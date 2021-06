Bakan Soylu Türkiye’deki terörist sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanyayla'daki güvenlik toplantısının ardından bölgede görev yapan askerlerle bir araya geldi. Askerlerle sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından tarihi Murat Köprüsü'nü gezen ve yetkililerden bilgi alan Bakan Soylu, Hasköy ilçesine geçerek vatandaşlarla buluştu.

'Güvenlik toplantısı yaptığımız yer manidardı'

Şenyayla Üs Bölgesi'nde Muş’un tüm güvenlik meselesini masaya yatırdıklarını belirten Bakan Soylu, "Güvenlik toplantısını yaptığımız yer manidardı. Nerede yaptık biliyor musunuz? Şenyayla’nın göbeğinde yaptık. Bu ülkeye, bu milletin kardeşliğine insanlara bedel ödetmeye çalışanlara dedik ki ‘bu ülkeyi bölemezsiniz kardeşliğini ortadan kaldıramazsınız.’ En iyisini siz biliyorsunuz; eğer siz meselenin arkasında durmasaydınız, cesaretinizi ortaya koymasaydınız, biz hep birlikte bu ülkeye bedel ödetmeye çalışanlara birlikte karşı duracağız demeseydiniz bugün bu huzuru bulamazdık, Allah sizden razı olsun" dedi.

'Yıllarca çok sıkıntı çektiniz'

'Doğu ve Güneydoğu’nun her tarafında huzur olduğunu' ifade eden Soylu, şunları söyledi:

"Allah’ımıza şükürler olsun çocuklarımız okullara gidiyor, üniversitelere gidiyor. Allah’ımıza şükürler olsun, her vilayette havalimanları, hastaneler var. Hastaneler büyüyor, kapasiteleri artıyor. İhtiyaçlara cevap verecek hale geliyor. Yollarımız var, bölünmüş yollarımız var. Murat suyunun etrafında yüzlerce dönüm yapılan mesire yeri var, 12 gözlü köprünün üzerinde. Oradan yeni tekstil kentin yapılacak yerine uğradık. Bir taraftan fabrikalar, bir taraftan hayvancılık. Neymiş terör örgütü gelecekmiş de dağlara çıkmaya benim buradaki güzel insanlarımın yaylalarına gitmesini engelleyecekmiş. Yapabildiler mi? Hayvancılığı yaylaların her tarafında yapabilme kapasitesine sahip olabiliyoruz. Yetmedi barajları yaptırmayacaklardı, becerebildiler mi? Türkiye büyüyor, bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Burada sizinle bir heyecanımı paylaşmak istiyorum. Gördüğümü size anlatmak aynı heyecanın ortağı olmanızı istiyorum. Allah'a yemin olsun ki Türkiye bir büyüyecekse Doğu ve Güneydoğu 5 büyüyecek. Çünkü bu sizin hakkınızdı, yıllarca çok sıkıntı çektiniz yıllarca çok bedel ödediniz. Göreceksiniz engelleyemediler, engelleyemeyecekler. Sadece Hasköy’de değil Doğu ve Güneydoğu'nun her tarafında çocuklarımız doktor ve mühendis olacak, kızlarımız bütün Türkiye’ye hem de Doğu ve Güneydoğu'nun anlayışını nakşedecekler. Evlatlarımız öğretmen olacaklar çünkü."

'Birlik, beraberlik ve kardeşliği kimsenin bozamayacağını' vurgulayan Soylu, "Ne birliğimizi ne beraberliğimizi ne kardeşliğimizi ne zenginliğimizi ne büyümemizi, dünyaya nizam vermemize engel olamayacaklar. Kim ne derse desin ne ortaya koyarsa koysun, hangi meseleyi ortaya koyarsa koysun. Şu inanç topluluğu var ya şu insanlar var ya bilmenizi istiyorum siz yeter ki dik durun bilesiniz ki dünyaya söyleyecek sözümüz var" dedi.

Şenyayla'daki güvenlik toplantısının 3.5-4 sürdüğünü belirten Bakan Soylu, Muş’ta terörist kalmadığını, Türkiye’deki terörist sayısının ise 240'a düştüğünü kaydetti.

Soylu, "Başlarını mağaralardan çıkaramıyorlar, telsizle konuşamıyorlar. Alimallah milletimize, sözümüz yeminimizdir. Evlatlarınız, bir daha sizin gördüğünüz ve çektiğiniz sıkıntıları çekmeyecek, çekmeyecek, çekmeyecek. Sadece tarım ve hayvancılığa, ticarete değil, Muş başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu önümüzdeki dönemde de turizmin parlayan yıldızı olacak. Hep beraber bunun şahidi olacağız" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hasköy’deki konuşmasından ardından Ankara’ya gitmek üzere Muş Havalimanı'na hareket etti.