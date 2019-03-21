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Bakan Soylu: "Temel Karamollaoğlu sana o listeyi Kandil verdi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Saadet Partisi’nin 74 HDP’li, PKK’lıyı listelerine koyduklarını söyleyerek "Temel Karamollaoğlu sana o listeyi, sen o adamların hiçbirisini tanımıyorsun, sende öyle bir kabiliyet de yok zaten.

21 Mart 2019 Perşembe 16:18
Bakan Soylu: "Temel Karamollaoğlu sana o listeyi Kandil verdi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Saadet Partisi’nin 74 HDP’li, PKK’lıyı listelerine koyduklarını söyleyerek "Temel Karamollaoğlu sana o listeyi, sen o adamların hiçbirisini tanımıyorsun, sende öyle bir kabiliyet de yok zaten. Sana o listeyi Kandil verdi. Dağda olanların babalarını ve kardeşlerini listeye yazdın" dedi.


Bakan Soylu, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında geldiği Denizli’nin Çivril ilçesinde vatandaşlara seslendi. Konuşmasında Millet İttifakı’ndan yer alan partilerin ve özellikle de Saadet Partisi’nin aday listelerini sert bir dille eleştiren Bakan Soylu, Karamollaoğlu’na seçim listelerinin Kandil’den verildiğini öne sürdü. Bakan Soylu, "Doğu ve güneydoğuda bugün huzuru getirdik mi? Bakın huzuru getirdik. 94 belediyelerine teröre yardım ettikleri için el koyduk? Madem CHP bunları kendi çatısı altına alacaktı, Saadet Partisi Genel Başkanına söylüyorum hadi 74 tane HDP’li, PKK’lıyı listelerine koydunuz. İçinde PKK’dan tutuklu olanlar var, PKK’ya haraç toplayanlar var. İçerisinde PKK’ya milislik, kuryelik, iş birliği yapanlar var. İçerisinde PKK’nın propagandasını yaptığı için gözaltına alınanlar var. Temel Karamollaoğlu sana o listeyi, sen o adamların hiçbirisini tanımıyorsun, sende öyle bir kabiliyet de yok zaten. Sana o listeyi Kandil verdi. Dağda olanların babalarını ve kardeşlerini listeye yazdın. Hepsinin kardeşlerini listeye yazdın. Bu ülkede aynısını İYİ Parti yaptı. Aynısını CHP yaptı. Patlayıcı taşıyanları yaptılar. Terörizmin, Apo’nun İmralı’da serbest bırakılmasını meydan meydan gezip dolaşanları belediye meclisi ve İl Genel Meclis üyesi yaptılar. Uyuşturucu satıcılarını, PKK’ya para verenleri ve haraç toplayanları, döndüler dertleri ne biliyor musunuz? Siz 94 belediyeyi aldınız, size gösteririz. Siz doğu ve güneydoğuyu huzura kavuşturursunuz ha? Şimdi sizin büyükşehirlerinize sızalım da belediye meclisleri içerisinde olalım da bir görün" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 16:18
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