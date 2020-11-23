  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bakan Soylu, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı unutmadı
Aktüel

Bakan Soylu, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı unutmadı

İçişleri Bakanı Soylu, Twitter hesabındaki profil fotoğrafını 2017'de terör örgütü PKK mensuplarınca şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın fotoğrafıyla değiştirdi

Yeniakit Publisher
2020-11-23 23:29:36 -
Bakan Soylu, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı unutmadı

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde Twitter'daki profiline şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın fotoğrafını yükledi.

Soylu'nun Twitter hesabında fotoğrafını paylaştığı Yılmaz, 16 Haziran 2017'de görev yaptığı Şanlıurfa Siverek'ten yaz tatili için memleketi Gümüşhane'ye giderken terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılarak şehit edilmiş, cansız bedeni 12 Temmuz 2017'de Pülümür Çayı'nda bulunmuştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın için 'patlama' açıklaması: Yatırım yapmış olanlar...
Ekonomi

Altın için 'patlama' açıklaması: Yatırım yapmış olanlar...

Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, ekonomide yaşanan son gelişmelerle birlikte altın veya dolar alıp terste kalan vatandaşları ikaz etti. Alkin..
Ermeni yazardan tarihi itiraf: Ermenistan kim tarafından neden kuruldu?
Dünya

Ermeni yazardan tarihi itiraf: Ermenistan kim tarafından neden kuruldu?

Ermeni Dil Bilimci Yazar Sevan Nişanyan, tarihi bir itirafta bulunarak Ermenistan'ın neden ve nasıl kurulduğunu anlattı.
Resmen kaşınıyorlar! Yunanistan'dan skandal hareket
Dünya

Resmen kaşınıyorlar! Yunanistan'dan skandal hareket

Yunanistan Deniz Kuvvetleri'ne ait A470 borda numaralı "Aliakmon" savaş gemisi skandal bir şekilde Türk Bayrağı açmadan Çanakkale Boğazından..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay