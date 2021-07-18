Bakan Soylu rezil etmişti, uslanmadı: 'Ağlak' Saygı Öztürk'ten sahtekarlığı zirve yaptıran yalan!

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Devletin silahlarının, illegal yapılanmalara aktarılmasında aklama görevi üstlenen, bunun için de Korkut Eken'e, Mehmet Ağar'a ve daha nice isimlere sahip çıkan Sözcü'nün Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, büyük bir sahtekarlığa daha imza attı. Bir yandan derin devleti aklama derdine düşen Saygı Öztürk, diğer taraftan da 'kayıp silah' yalanı uydurdu. Saygı Öztürk, yalanıyla "Ahlaksızlığın bu kadarına pes!" dedirtti.

"15 Temmuz'da depolardan çıkarıldı" yalanıyla algı operasyonu

"Devletin silahları kimlerin elinde?" başlıklı bir yazı karalayarak algı operasyonuna girişen Saygı Öztürk, silahların 15 Temmuz darbe girişiminin ardından depolardan çıkarılan silahlar olduğu yalanını ortaya attı. Köşeye sıkışınca ağlayan Saygı Öztürk'ün milletin darbelere darbe yaptığı 15 Temmuz'un yıldönümünde böyle bir yazı yazması manidar karşılandı.

Vatandaşların kayıp şikayetlerini çarpıtma sahtekarlığı

İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı raporu hangi kafayla okuduğu bilinmeyen ve 106 bin silah kayıp yalanını uyduran Saygı Öztürk'ün maskesini indiriyoruz.

2017'deki şikayetlerin istatistiki bilgilerini veren İçişleri Bakanlığı'nın raporunda, "kayıp silah" diye belirtilen 106 bin 740 silahın vatandaşlara ait olduğu görülüyor.

Devletin araçları da mı kayıp?

Şikayetler arasında 2 milyon 198 bin 774 kayıp kimlik belgesi, 385 bin 178 araç, 1 milyon 147 bin 289 kayıp-çalıntı plaka da yer alıyor.

Peki şimdi soruyoruz; bunlar da mı devletin kaybettiği veya devletten çalınan araç, kimlik ve plaka, ey 'saygısız' Saygı!

İşte Saygı Öztürk'ün sahtekarlığını ortaya çıkaran ve maskesini düşüren tablo

Süleyman Soylu rezil edince canlı yayında ağlamıştı

Sözcü paçavrasında kalem oynatan Saygı Öztürk, geçtiğimiz gün köşesinde AK Parti Trabzon milletvekili Bahar Ayvazoğlu'nun eşi Ali Ayvazoğlu'nu hedef almıştı.

Bu küstahlığa kayıtsız kalamayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından "İnsanlık görevimi yapıyorum. Saygı Öztürk'ün bu yazısı namussuzluktur. Bahar Hanım ahlaklı, faziletli bir kadındır. Ali Beye minnettarız Trabzon turizmini ayağa kaldırdı. Bugünden sonra bu namus düşmanını kim muhatap alırsa, gözümde aynı namussuzluğun ortağıdır, haysiyet celladıdır." sözleriyle tepki göstermişti.

Skandal ifadelerinin ardından büyük tepki çeken Saygı Öztürk, katıldığı canlı yayında ağlayarak kendini düştüğü rezillik çukurundan kurtarmaya çalışmıştı.

"Gazetecilik" kimliğine sığınan Öztürk'e bir cevap daha veren Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapmış ve "#SAYGIsızÖZTÜRK 1- Haysiyet cellatlığı yaptın 2- Şimdi de yalan söylüyorsun. Seni Türkiye'nin tüm namuslu insanlarına şikayet ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.