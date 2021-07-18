  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Afgan hükümeti ile Taliban anlaştı! Tüm bölgelere ulaştırılacak
Azerbaycan'dan AB ile temas
Pakistan'dan İsrail'e kınama
5 kişiye saldıran arılardan dehşet! Ölüme neden oldu
Gündem Bakan Soylu rezil etmişti, uslanmadı: 'Ağlak' Saygı Öztürk'ten sahtekarlığı zirve yaptıran yalan!
Gündem

Bakan Soylu rezil etmişti, uslanmadı: 'Ağlak' Saygı Öztürk'ten sahtekarlığı zirve yaptıran yalan!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun rezil ederek canlı yayında ağlattığı 'saygısız' Saygı Öztürk, yeni bir algı operasyonuna girişerek sahtekarlığını zirveye taşıdı. Vatandaşların Emniyete başvurarak şikayette bulunduğu kayıp silahları devlete mal etmeye çalışan Saygı Öztürk, milletin yazdığı 15 Temmuz destanını karalama derdine düştü.

Yeniakit Publisher
2021-07-18 23:40:00 -
Bakan Soylu rezil etmişti, uslanmadı: 'Ağlak' Saygı Öztürk'ten sahtekarlığı zirve yaptıran yalan!

 

 yeniakit.com.tr 

Devletin silahlarının, illegal yapılanmalara aktarılmasında aklama görevi üstlenen, bunun için de Korkut Eken'e, Mehmet Ağar'a ve daha nice isimlere sahip çıkan Sözcü'nün Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, büyük bir sahtekarlığa daha imza attı. Bir yandan derin devleti aklama derdine düşen Saygı Öztürk, diğer taraftan da 'kayıp silah' yalanı uydurdu. Saygı Öztürk, yalanıyla "Ahlaksızlığın bu kadarına pes!" dedirtti.

"15 Temmuz'da depolardan çıkarıldı" yalanıyla algı operasyonu

"Devletin silahları kimlerin elinde?" başlıklı bir yazı karalayarak algı operasyonuna girişen Saygı Öztürk, silahların 15 Temmuz darbe girişiminin ardından depolardan çıkarılan silahlar olduğu yalanını ortaya attı. Köşeye sıkışınca ağlayan Saygı Öztürk'ün milletin darbelere darbe yaptığı 15 Temmuz'un yıldönümünde böyle bir yazı yazması manidar karşılandı.

Vatandaşların kayıp şikayetlerini çarpıtma sahtekarlığı

İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı raporu hangi kafayla okuduğu bilinmeyen ve 106 bin silah kayıp yalanını uyduran Saygı Öztürk'ün maskesini indiriyoruz.

2017'deki şikayetlerin istatistiki bilgilerini veren İçişleri Bakanlığı'nın raporunda, "kayıp silah" diye belirtilen 106 bin 740 silahın vatandaşlara ait olduğu görülüyor. 

Devletin araçları da mı kayıp?

Şikayetler arasında 2 milyon 198 bin 774 kayıp kimlik belgesi, 385 bin 178 araç, 1 milyon 147 bin 289 kayıp-çalıntı plaka da yer alıyor.

Peki şimdi soruyoruz; bunlar da mı devletin kaybettiği veya devletten çalınan araç, kimlik ve plaka, ey 'saygısız' Saygı!

İşte Saygı Öztürk'ün sahtekarlığını ortaya çıkaran ve maskesini düşüren tablo

Süleyman Soylu rezil edince canlı yayında ağlamıştı

Sözcü paçavrasında kalem oynatan Saygı Öztürk, geçtiğimiz gün köşesinde AK Parti Trabzon milletvekili Bahar Ayvazoğlu'nun eşi Ali Ayvazoğlu'nu hedef almıştı.

Bu küstahlığa kayıtsız kalamayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından "İnsanlık görevimi yapıyorum. Saygı Öztürk'ün bu yazısı namussuzluktur. Bahar Hanım ahlaklı, faziletli bir kadındır. Ali Beye minnettarız Trabzon turizmini ayağa kaldırdı. Bugünden sonra bu namus düşmanını kim muhatap alırsa, gözümde aynı namussuzluğun ortağıdır, haysiyet celladıdır." sözleriyle tepki göstermişti.

Skandal ifadelerinin ardından büyük tepki çeken Saygı Öztürk, katıldığı canlı yayında ağlayarak kendini düştüğü rezillik çukurundan kurtarmaya çalışmıştı.

"Gazetecilik" kimliğine sığınan Öztürk'e bir cevap daha veren Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapmış ve "#SAYGIsızÖZTÜRK 1- Haysiyet cellatlığı yaptın 2- Şimdi de yalan söylüyorsun. Seni Türkiye'nin tüm namuslu insanlarına şikayet ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İki yüzlü Saygı Öztürk, Menzil ziyaretinde büyük bir açık yakalamış(!)
İki yüzlü Saygı Öztürk, Menzil ziyaretinde büyük bir açık yakalamış(!)

Gündem

İki yüzlü Saygı Öztürk, Menzil ziyaretinde büyük bir açık yakalamış(!)

Soylu'dan Saygı Öztürk'e sert tepki: Bu namussuzluktur!
Soylu'dan Saygı Öztürk'e sert tepki: Bu namussuzluktur!

Siyaset

Soylu'dan Saygı Öztürk'e sert tepki: Bu namussuzluktur!

Süleyman Soylu rezil etmişti... Saygı Öztürk canlı yayında ağladı
Süleyman Soylu rezil etmişti... Saygı Öztürk canlı yayında ağladı

Gündem

Süleyman Soylu rezil etmişti... Saygı Öztürk canlı yayında ağladı

Gelir, bir gün duvara toslarsın işte.. Var mı öyle, üç kuruşa beş köfte Saygı Öztürk!
Gelir, bir gün duvara toslarsın işte.. Var mı öyle, üç kuruşa beş köfte Saygı Öztürk!

Gündem

Gelir, bir gün duvara toslarsın işte.. Var mı öyle, üç kuruşa beş köfte Saygı Öztürk!

Türkiye'nin tek görme engelli köşe yazarından Saygı Öztürk'e gazetecilik dersi!
Türkiye'nin tek görme engelli köşe yazarından Saygı Öztürk'e gazetecilik dersi!

Gündem

Türkiye'nin tek görme engelli köşe yazarından Saygı Öztürk'e gazetecilik dersi!

Sözcü, Korkut Eken'i aklama misyonu üstlendi!
Sözcü, Korkut Eken'i aklama misyonu üstlendi!

Gündem

Sözcü, Korkut Eken'i aklama misyonu üstlendi!

Sözcü yazarından 'CHP'li gazeteciye çakarlı araç ve koruma' itirafı! Bendense 'isim veremem', değilse 'her şey ortaya çıksın'
Sözcü yazarından 'CHP'li gazeteciye çakarlı araç ve koruma' itirafı! Bendense 'isim veremem', değilse 'her şey ortaya çıksın'

Gündem

Sözcü yazarından 'CHP'li gazeteciye çakarlı araç ve koruma' itirafı! Bendense 'isim veremem', değilse 'her şey ortaya çıksın'

Saygı Öztürk ayrı Deniz Zeyrek ayrı telden çalıyor... Sözcü’de kafalar karışık! İnan Kıraç, Saygı Öztürk’ü yalanladı
Saygı Öztürk ayrı Deniz Zeyrek ayrı telden çalıyor... Sözcü’de kafalar karışık! İnan Kıraç, Saygı Öztürk’ü yalanladı

Gündem

Saygı Öztürk ayrı Deniz Zeyrek ayrı telden çalıyor... Sözcü’de kafalar karışık! İnan Kıraç, Saygı Öztürk’ü yalanladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay