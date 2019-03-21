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Bakan Soylu, PKK’nın sözde yöneticilerine ‘hayvan’ diye seslendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK’nın sözde yöneticilerine sert sözlerle yüklenerek, "13-14 yaşında doğu ve güneydoğudaki kızlarımızı analarının kucağından alıp da dağa getirip o hayvan Murat Karayılan’a hayvan Cemil Bayık’a masa mezesi yapıp tecavüz ettiren, taciz ettirenlerin burnundan fitil fitil getirtmezsek Allah bize hesabını sorsun" dedi.

21 Mart 2019 Perşembe 15:52
Bakan Soylu, PKK’nın sözde yöneticilerine ‘hayvan’ diye seslendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK’nın sözde yöneticilerine sert sözlerle yüklenerek, "13-14 yaşında doğu ve güneydoğudaki kızlarımızı analarının kucağından alıp da dağa getirip o hayvan Karayılan">Murat Karayılan’a hayvan Cemil Bayık’a masa mezesi yapıp tecavüz ettiren, taciz ettirenlerin burnundan fitil fitil getirtmezsek Allah bize hesabını sorsun" dedi.


Bakan Soylu, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında geldiği Denizli’nin Çivril ilçesinde vatandaşlara seslendi. Konuşmasında terörle mücadeleye değinen Bakan Soylu, PKK’nın sözde yöneticilerine ‘hayvan’ diyerek seslenerek şunları söyledi:


"Bana kızıyorlar diyorlar ki çok sert konuşuyorsun. Kadın kalkacak diyecek ki ‘ben sırtımı PKK’ya yasladım. ’Biz ne yapacağız? Demezsek bu ülkeye yanlış yapacağız. Dediğimiz şu; sana 4 tane duvar verdik. İster o duvara yasla ister o duvara yasla ister o duvara yasla. Hangi duvara yaslarsan yasla. Bu ülkenin bölünmez bütünlüğüne, birliğine tarihimizin bize emanet ettiği bütün miraslara, geleceğimize, huzurumuza, çocuklarımızın yarına umutla bakmasına kim engel olacaksa bilmenizi istiyorum kafasını ezeceğiz. Çıkmışlar hala bakın ne diyorlar. Diyorlar ki biz ‘İstandul’dan Diyarbakır’a kadar gideceğiz 15 vilayete gideceğiz orada Apo’nun İmralı’dan serbest bırakılması için protesto eylemi yapacağız’ Tövbe estağfurullah şimdi bizde dedik ki ‘ulan sizi yürüten adam değildir’ Yürüyebildiler mi? Yürüyebilirler mi? O eskidendi o işler eskiden. Çivrilliler, sizden bir tek isteğimiz var rahat olun, huzurlu olun şunu bilin ki, o 13-14 yaşında doğu ve güneydoğudaki kızlarımız analarının kucağından alıp da dağa getirip o hayvan Karayılan">Murat Karayılan’a hayvan Cemil Bayık’a masa mezesi yapıp tecavüz ettiren, taciz ettirenlerin burnundan fitil fitil getirtmezsek Allah bize hesabını sorsun. 2017-2018 iki yılda 3 bin 333 teröristi etkisiz hale getirdik. Dağlarda kuş uçurtmuyoruz kuş. Eskidendi o. Doğu ve güneydoğuda bugün huzur var" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 15:52
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